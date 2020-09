Konečný o Saganově trestu: Věřil jsem, že mu to odpustí za Cavendishe

Závěrečný sprint jedenácté etapy Tour de France byl hodně napínavý, v souboji o druhé místo porazil Peter Sagan svého hlavního rivala v boji o zelený dres Sama Bennetta. Jenže radost Slováka netrvala dlouho. Za strčení loktem do Wouta van Aerta sprintujícího vedle něj jej rozhodčí potrestali odsunem v pořadí až na poslední příčku skupiny v níž finišoval, patří mu tedy 85. místo. Hlavně ale přišel o důležité body do soutěže o zelený dres. „Myslel jsem, že mu to odpustí za to, když ho před třemi lety neprávem vyloučili z Tour po střetu s Markem Cavendishem. Ale rozhodčí jsou letos přísní i kvůli tomu, co se stalo v Polsku ,“ komentoval rozhodnutí jury Tomáš Konečný, trenér české reprezentace.

Překvapilo vás Saganovo potrestání?

„Tušil jsem to, už když jsem to viděl ve studiu v televizi. Tam jsem hlavně kvůli fanouškům říkal, že bych ho nediskvalifikoval. Ale když jsem viděl zpomalený záznam, tak jsem na to jako první upozornil, že to bude možná na diskvalifikaci. Tohle se nedělá. Čekal jsem, jak se k tomu postaví rozhodčí. Spíš jsem si myslel, že mu to odpustí za to, když ho před třemi lety neprávem vyloučili z Tour po střetu s Markem Cavendishem. Ale je to boj o zelený trikot, asi by stejně Quick Step podal protest.“

Bit of a mess, that one, after the B&B Hotels leadout. Van Aert went long and still nearly won it, Ewan took the right wheel, and just look at Sagan barging his way through to second and get 12 points back on Bennett #TDF2020 pic.twitter.com/I0Nomr0UHI — Daniel Ostanek (@LVCKV) September 9, 2020

Pro fanoušky asi zklamání, že?

„Já jsem si to právě nepřál hlavně kvůli divákům, protože tímhle Peťo Sagan ztratí spoustu bodů. Takhle to byl zajímavý souboj a teď nechci říct, že je to skoro rozhodnuté, ale bude to mít už strašně těžké vysvléci Sama Bannetta ze zeleného trikotu. Byť v Alpách ta šance pořád existuje. Takže spíš z toho důvodu bych to asi nechal být. Ale bohužel tak to je.“

Rozhodčí nastolili tvrdý řád už tím, že „vysvlékli“ ze žlutého dresu po 5. etapě Juliana Alaphilippa, tak to asi ani jinak dopadnout nemohlo, ne?

„Právě. Ale tady jsem si říkal, že se nic nestalo, dluží mu to, tak by to mohli nechat. Ale bohužel. Zase na druhou stranu on Van Aerta ve spurtu v té vteřině strčil. Bylo to těžké. Díval se dolů, spurtoval, člověk si myslí, že tam projede, sprinteři to jedou na totální hranu. A teď tam to místo nebylo, takže se do toho musel opřít. Buď by musel zabrzdit, nebo se o něj opřel a dopadlo to takhle.“

Nicméně rozhodnutí je podle pravidel.

„To každopádně, to jsem říkal hned, že si myslím, že to dopadne diskvalifikací. Je to samozřejmě škoda pro něj i atraktivnost soutěže, kdy to bylo vyrovnané a trikot si vyměňovali.“

Je to věc, která by v nějakém menším závodu prošla?

„To si nemyslím. Spíš jsem spoléhal na to, že mu budou chtít vrátit to, co se stalo před třemi lety. Ale je to vždycky o posouzení rozhodčím a také o tom, jestli někdo protestuje. Protože samozřejmě když někdo nepodá protest, tak se to třeba nechá být, pokud ho ale podají, už se tím rozhodčí zabývat musí. Ale je pravda, že po tom, co se stalo v této sezoně v Polsku (hrůzná nehoda Fabia Jakobsena v závěrečném spurtu), tak rozhodčí budou asi hodně nesmlouvaví a sebemenší kontakt budou trestat.“

Jak vidíte další vývoj bodovací soutěže?

„Myslím, že ve čtvrteční etapě by mohl Sagan něco zase získat. Takže pro mě je favorit této etapy.“

Ačkoliv za normálních okolností by se nemusel tolik snažit, tak ve čtvrtek bude mít extra motivaci?

„Za tohle určitě extra, ale motivaci by měl stejně. Viděli jsme to v pátek, kdy cítili šanci a roztrhali peloton a teď to bude stejné. Myslím si, že to je v závěru kopec, který by Peťo mohl dát, takže to budou chtít v závěru udělat těžké, aby se vrátil zpátky.“

Takže se dá opět čekat nějaká akce Bory?

„Ale určitě až v závěru, ne celou etapu. Ta dvě stoupání jsou až v závěru, takže jim stačí počkat až na ně. Na druhou stranu je teď otázka, jestli Peťo nebude zlomený… Myslím, že to bude pro něj strašná rána. Tak uvidíme. Je to zápletka.“