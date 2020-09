Tour ONLINE: 14. etapa končí v Lyonu, šance pro únik a klasikáře

Letošní Tour de France pokračuje už čtrnáctou etapou, tentokrát s cílem v Lyonu, kde před 117 lety končila vůbec první etapa historie slavného závodu. Na peloton čeká pět vrchařských prémií, nejde ovšem o vyloženě horské klání. Uspět by mohl únik, profil by měl vyhovovat klasikářům. Ve žlutém dresu lídra dál jede Slovinec Primož Roglič z týmu Jumbo-Visma. ONLINE přenos 14. etapy sledujte na iSport.cz!

Co očekávat

Etapa spíš pro klasikáře, profilem není ani extra náročná, ale ani lehká pro sprintery. Důležitý z hlediska celkového pořadí není ani tak tento den, jako spíš to, co přijde v následujících, kdy vjedou závodníci do Alp. Dneska se budou snažit největší favorité pošetřit síly. Zaútočit by mohli Van Avermaet nebo jeho týmový kolega Matteo Trentin, očekávat se dá i únik skupiny jezdců.

Profil 14. etapy Tour de France 2020 • Foto A.S.O.

Kudy se jede

V Lyonu končila vůbec první etapa Tour v roce 1903. Vyhrál ji celkový vítěz Maurice Garin z Itálie. Následující rok dojel do Paříže opět první, ale po čtyřech měsících byl diskvalifikován za to, že v poslední noční etapě použil spolu s dalšími osmi jezdci doprovodné vozidlo. Tahle aféra málem znamenala konec závodu, protože se týkala kompletní vedoucí čtveřice. Garin byl potrestán zákazem činnosti na dva roky.

Očima Petra Benčíka

„Táhlé kopce, sice s obrovským převýšením, ale daleko do cíle. Myslím, že pořadatel chce krátkou etapu, kde si kluci orazí před Alpami. I když ona úplně krátká není. Hlavní favorité si to budou hlídat, aby si odpočali. A jinak je to etapa pro únik. Závěr je klasikářský, takže Trentin, nebo kdyby Van Averamaet chtěl zkoušet etapu, tak může tady. První kopec přejede, bude se s nimi držet zuby nehty a pak už si s tím poradí. Kdyby jel Štyby (Zdeněk Štybar), bylo by to i pro něj.“