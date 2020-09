Tour ONLINE: 16. etapa ve znamení úniku, Češi v něm chybí

Po druhém volném pondělí vstoupí 107. ročník cyklistické Tour de France do závěrečného třetího týdne. Žlutý trikot lídra bude hájit Slovinec Primož Roglič, jenž má v čele průběžného pořadí čtyřicetisekundový náskok před krajanem Tadejem Pogačarem. Na peloton čeká 16. etapa z La Tour-du-Pin do Villard-de-Lans o délce 164 km. Je to první ze tří náročných horských etap za sebou. Cyklisté musejí zvládnout celkem pět stoupání, z nichž nejtěžší je Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte s horskou prémií první kategorie. Peloton se rozjede po 13. hodině, sledujte ho ONLINE.

16. etapa Tour de France ONLINE

Kudy se jede

Tour du Pin se v roce 1983 zapsalo do historie tím, že se tady začínalo bez držitele žlutého dresu. Vedoucí Pascal Simon tehdy kvůli zlomené lopatce vzdal po týdnu krutého boje s bolestí. Ostatně i pohoří Vercors je známé jako místo hlavního francouzského odboje během druhé světové války. Cílovou destinaci Villard-de-Lans proslavil jako svou tréninkovou základnu biatlonista Martin Fourcade. Usadil se zde Tony Parker, čtyřnásobný šampion NBA.

Očima Petra Benčíka

„Tohle je přesně pro kluky, kteří mají dobré nohy, a nějakým způsobem to propásli. Tady jim to nahrává, že se udělá skupina, oni v ní budou, přejedou kopce a rozhodnou. Na závěr je tam taky slušná rampa, to jim svědčí. Závěrečné dva kilometry je osmiprocentní kopec, což nahrává vrchařům. Když tady budou nějací klasikáři typu Štybara, na ně bude závěr těžký. Ale pro vrchaře typu Quintana je to ideální. Nebo Yates, který je takový, že vždycky někde sedí na zadku a pak vystřihne jednu dvě etapy. Takže tady čekám únik pro lidi, kteří vypadli z celkového pořadí, ale mohou zvrátit průběh Tour a alespoň vyhrát etapu.“