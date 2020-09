Kreuziger: Je to mega rychlá Tour! Sám se trápí, jeho tým nemá lídra

Roman Kreuziger je na Tour už po desáté. I tak ale prožívá spoustu neobvyklých věcí. Opatření kvůli koronaviru, situaci, kdy jeho tým nemá lídra na celkové pořadí. A především to, že on sám se od začátku trápí. • twitter.com

Na letošní Tour de France je jedním z nejzkušenějších závodníků. Vždyť Roman Kreuziger je na ní už po desáté. I tak ale prožívá spoustu neobvyklých věcí. Opatření kvůli koronaviru, situaci, kdy jeho tým nemá lídra na celkové pořadí. A především to, že on sám se od začátku trápí.

Do 107. ročníku Staré dámy vstupoval s tím, že forma zatím není dobrá, ale věřil, že se rozjede. Jenže pořád to není ono. „Myslel jsem, že se budu víc a víc zlepšovat, ale bohužel mě nezastihl nejlepší rok,“ konstatoval v pondělí závodník týmu NTT Pro Cycling. Nic ale nevzdává a dál se chce pokusit v některých etapách dostat do úniku a něco předvést.

Během prvního volného dne jste vůbec nebyl na kole a raději jste odpočíval. Jak jste to měl při tom druhém?

„V úterý je start poměrně hektický, čekají nás tři těžké dny, tak jsme se byli na hodinu projet. Opravdu úplně krokem, abychom jenom trošku protočili nohy, nebylo to nic velkého. Ale to, že bych zůstal v posteli, jsem si nedovolil, protože by opravdu hrozilo, že tam člověk zůstane po startu. Takže jsme kousek jeli.“

Jste na své desáté Tour. Stalo se vám už někdy předtím, že byste o volném dni vyjížďku vynechal, tak jako minulý týden?

„Už se mi to párkrát stalo, většinou když jsem byl po pádu nebo když na mě něco lezlo, případně když jsem byl hodně unavený. Takže už jsem to párkrát udělal. Ale většinou vždycky, když byla další den rovinatá etapa. Ale před horskou etapou jsem si to nikdy nedovolil. To jsem vždycky šel aspoň na půl hodiny na trenažér, abych nohy trochu uvolnil.“

Kdybyste měl nějakým slovem charakterizovat letošní Tour, jaké by to bylo?

„Jedním slovem je to těžké. Každý rok je Tour 21 jednotlivých závodů, každý den má svůj příběh. Letos ale asi to hlavní, co se o ní dá říct, že je oproti ostatním rokům mega rychlá.“

V jakém smyslu? Že se hodně jede ve všech etapách, není moc těch odpočinkových, dost se závodí?

„Většinou se závodí ve všech etapách, ale má to nějaký příběh. Teď je to všechno takové nekontrolované, hodně výbušné a rychlé, pořád je to pod plnou parou.“

Proticovidová opatření Tour určitě hodně poznamenala. V čem podle vás nejvíc?

„Pro nás je to takové, že na Tour nežijeme normální život jako vždycky, protože jsme opravdu uzavření v bublinách. Měli jsme testy před Tour, o minulém volném dni a teď si uvědomili, že bude lepší dělat je v neděli ráno před etapou, abychom si opravdu mohli vzít ten den volna a nemuseli jsme nikde cestovat. A co se týče diváků, v některých kopcích jich je samozřejmě míň. V Lyonu jich teda byla spousta, kdežto v neděli zamezili lidem přístup na kopec. Ale myslím, že my to až tak nevnímáme. Pro nás je důležité, že se Tour jede, že si ji diváci mohou užít v televizi. Přednost má to, aby se to mohlo uskutečnit a dojet a abychom my zůstali v té bublině nenakažení.“

Takže to, že byl Grand Colombier bez diváků, jste až tolik nevnímal?

„Určitě ne.“

Odpadla i různá selfie, která asi fanouškům chybí…

„Oni k nám fanoušci na startu k autobusům nemohli ani dřív, byli vždycky za bariérami. Ale teď samozřejmě všechny podpisy a selfie padají. I když mají selfie tyče, tak se k lidem nepřibližujeme, držíme se ve velké vzdálenosti. Takže to je určitě nepříjemné, že člověk těm lidem nemůže vyhovět, když už se tam někam přijdou podívat. Ale důležité je, že se může jet. Holt tohle je takový výjimečný rok.“

Český jezdec Roman Kreuziger v dresu stáje NTT Pro Cycling, za kterou závodí v roce 2020 i na Tour de France • Foto Getty Sport

Dřív bydlelo i několik týmů v jednom hotelu. Snaží se letos dodržet to, že je v jednom hotelu jen jeden tým?

„To ne. Letos jsou v jednom hotelu třeba i tři týmy, ale my se spolu vůbec nepotkáme. Každý má svou místnost, kde jí, každý má třeba své patro. A třeba v minulém hotelu jsme to měli tak, že jeden výtah byl pro nás, druhý pro druhý tým a třetí pro třetí. Mohli jsme používat pouze ten jeden určený pro nás.“

Vašemu týmu už kvůli zraněním chybí dva závodníci. Vybavíte si, v jakém nejmenším počtu závodníků jste kdy Tour dokončoval?

„To teď nevím. Myslím si, že jsme většinou ztratili maximálně dva.“

Sebrat Saganovi druhé místo? To nebylo správné

Je hodně znát, když z týmu vypadnou dva lidi?

„Určitě je nepříjemné, že náš sprinter Giacomo Nizzolo, který byl ve skvělé kondici, vypadl, protože na ty koncovky, které tady v etapách byly, by se hodil. A Domeniku Pozzovivovi, který se zranil první den, se mohla obnovit zranění. Vypadl z toho závodník, který byl na celkové pořadí a měl tam být v horských etapách. Takže to je určitě nepříjemné. Ale třeba v neděli předvedl skvělý výkon Michael Gogl, byl vidět. Takže teď to bude o tom se zmáčknout a ukázat se ve zbývajících etapách nějak všeobecně. Abychom se prostřídali.“

Loni jste byl lídrem týmu na celkové pořadí vy, i dřív jste byl v týmech, kde jste jeli pro nějakého lídra. Teď tohle úplně chybí, cílem jsou etapy a ne celkové pořadí. Je to pro vás velký nezvyk?

„Byli jsme nastavení na to, že pojedeme na etapy, a když na tom bude Domenico Pozzovivo dobře, tak mu trochu pomůžeme. Takže s tím jsem do toho šel a nemám problém se s tím vyrovnat.“

Jak se cítíte před posledním týdnem?

„Necítím se ideálně, myslel jsem, že se budu postupně víc a víc zlepšovat, ale bohužel mě nezastihl nejlepší rok. Ale to neznamená, že se vzdávám. V neděli jsem měl třeba smůlu, kdy jsem píchnul po startu a pak už odjela skupina. Takže když jsem se vrátil zpátky, byl už únik odjetý a pak se to zastavilo. Takže doufám, že se mi povede skočit do nějakého úniku. A když ne, tak to je holt sport.“

Čím si to vysvětlujete? Už dřív jste říkal, že na podzim se vám dobře nezávodí, tělo už je unavené. Je to dané tím, nebo jsou tam i jiné vlivy?

„Byl jsem zvyklý 15 let závodit v nějakém standardním programu, v určitých měsících, a teď se to celé rozhodilo. Ale když jsem nezávodil, tak jsem trénoval. Teď nevím, jestli je tělo unavené nebo co to je. Prostě biorytmus je narušený a nechce se to chytnout. To je asi jediné odůvodnění.“

Na letošní Tour je úplně jiný i souboj o zelený dres, kdy ani teď ho nemá v rukou Peter Sagan tak jako obvykle. Sledujete to hodně?

„Sleduju, protože to hlavně cítíme i my ostatní ve dnech, kdy mohly být etapy klidnější. A teď je tam Bora v plném nasazení, aby utrhli Bennetta. Určitě si myslím, že nebylo správné, aby sebrali Peterovi v tom daném sprintu druhé místo a odsunuli ho na poslední místo v pelotonu. Tam si myslím, že by byli k sobě mnohem blíž a měl by k zelenému dresu kousek, protož úterní sprinterská etapa by mu mohla sedět, a následně i ta páteční. Ale bohužel to takhle je. Ale myslím, že Peter se nevzdává a bude to hodně zajímavý boj.“

Když se Tour odsunula na podzim, panovaly obavy, že počasí může být horší, v Alpách či Pyrenejích může být třeba už i sníh. Teď to ale vypadá, že se to od původního červencového termínu výrazně neliší?

„Ano, moc se to neliší. Trochu překvapení bylo Nice, hlavně ta první deštivá etapa, ale pak se dá říct, že bylo celou Tour docela dobře, takže si nemůžeme na nic stěžovat. Je opravdu teplý rok a nikdo nepočítal, že zůstane takovéhle teplo. Takže myslím, že se to oproti červenci moc nezměnilo.“

Vyhovuje vám, když je tepleji?

„Teplo mi nevadí, ale tím, že je sezona dlouhá, tak toho tepla už bylo dost. Takže o pár stupňů míň by asi neuškodilo.“ (úsměv)