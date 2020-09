Kdo je Superman López? Sbírá výhry, Tour začal hloupostí. Na kontě i facka

Brutální stoupání v nadmořské výšce nad dva tisíce metrů jako by mu nedělala žádný problém. V královské etapě Tour de France to Miguel Ángel López (26) ve středu ukázal. Ke dvěma vyhraným etapám na španělské Vueltě tak přidal i tu z nejslavnějšího závodu světa. Superman Lopez, jak se mu přezdívá, však umí občas i vyletět. Ze zatáčky, ale i na fanouška.

Tady by mi to mohlo sedět, tak do toho půjdeme. Řekl si ve středu Miguel Ángel López a celý jeho tým Astana. A tak taky učinili. Nejprve mu pomáhal týmový parťák, v závěru už to bylo jen na jeho schopnostech. „Bylo to ve výšce přes 2000 metrů, jako kdybych byl doma,“ pochvaloval si šestadvacetiletý Kolumbijec.

V závěru etapy s brutálním stoupáním na Col de la Loze, které mělo místy sklon i 24 %, za to vzal a ani výbušný Primož Roglič už na to nezvládl reagovat. López se tak při svém prvním startu na Tour de France radoval i z vítězství v etapě. A rovnou té nejtěžší.

Zkušenosti ze závodů Grand Tour už má poměrně slušné. Na Vueltě startoval čtyřikrát, na italském Giru dvakrát a pokaždé na něm ovládl soutěž závodníků do 25 let. Na svém kontě už má 17 vítězství, mezi nimi třeba i ta celková na kratších etapových závodech Kolem Katalánska a Kolem Švýcarska. A na Vueltě i Giru skončil předloni celkově třetí.

Hloupost i facka

Vedle výsledků se ale umí předvést i jinak. Mnoho kamarádů v pelotonu si neudělal třeba na letošní Tour. To když se hned v úvodní propršené etapě peloton dohodl na neutralizaci posledního sjezdu, protože se to zkušeným borcům v jeho čele zdálo být nebezpečné, ale López to s dalšími týmovými kolegy nerespektoval.

Ve třech se vydali před celé startovní pole. Výsledek byl takový, že ve sjezdu podjelo Kolumbijci zadní kolo a on na mokré silnici doklouzal až na její druhou stranu, kde zastavil až o dopravní značku. Střet to jistě nebyl příjemný. López tak mohl být rád, že tato jeho eskapáda skončila jen ostudou v pelotonu, kde se někteří soupeři nebáli označit závodníky Astany za hlupáky.

Na loňském Giru pak předvedl, jaké to je, když mu bouchnou saze. V předposlední etapě, ve které se snažil vylepšit své postavení v celkové klasifikaci, ho neukázněný fanoušek nechtěně srazil z kola.

Kolumbijce měřícího pouhých 164 centimetrů to ale rozčílilo natolik, že dotyčnému divákovi vrazil pár facek. Do akce se musel vložit i český závodník Jan Hirt, tehdy Lópezův superdomestik, který posadil svého lídra zpět na kolo a poslal dál do závodu.

Nad Lópezem, který se druhý den omluvil s tím, že byl plný adrenalinu, se tehdy slitovali i rozhodčí a incident se obešel bez vyloučení ze závodu i bez dalších sankcí.

