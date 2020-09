Famózní Pogačar v časovce Tour! Obral krajana a do Paříže dojede ve žlutém

Obrovské drama nabídla jediná časovka letošní Tour de France. Tadej Pogačar, druhý muž celkového pořadí, rázně stahoval náskok do žlutého oděného Primože Rogliče. Souboj slovinských závodníků o každou sekundu trval až do posledních metrů. Mladší Pogačar byl v boji s časem nakonec úspěšnější a získal trikot pro lídra nejslavnějšího závodu pro sebe. V Paříži ho tak během nedělní poslední etapy budou vítat jako vítěze 107. ročníku Tour. Navrch získal puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře i bílý dres pro nejlepšího závodníka do 25 let.