Neskutečný Pogačar, Sagan bez zelené. TOP 10 okamžiků letošní Tour

Na historickou časovku v podání Tadeje Pogačara se bude vzpomínat ještě dlouho. Co dalšího letošní Tour de France přinesla? • FOTO: koláž iSport.cz Dlouho se s napětím čekalo, zda se 107. ročník nejslavnějšího cyklistického závodu planety letos, byť se zpožděním, vůbec uskuteční. Samotní závodníci, kteří měli po přerušení sezony odjeto jen pár závodů, moc nevěděli, do čeho jdou. A možná právě tento fakt přinesl jeden z nejzajímavějších ročníků posledních let. Na historickou časovku v podání Tadeje Pogačara se bude vzpomínat ještě dlouho. Co dalšího letošní Tour de France přinesla?

Časovka jako ze snu Jestli tohle někdo neviděl, měl by si to hned vyhledat a zhlédnout, protože výkon, jakým se blýskl Tadej Pogačar v časovce (20. etapě), jen tak k vidění není a nebude. Sebevědomí, s jakým mladičký Slovinec vstoupil do závěrečné bitvy, je obdivuhodné. Stejně jako samotný výkon, díky kterému sebral svému krajanovi Primoži Rogličovi na poslední chvíli žlutý dres a celkové prvenství na Tour de France 2020. „Pořád mám pocit, že je to sen,“ soukal ze sebe ještě po nedělním dojezdu do Paříže Pogačar. Není. Včerejší 22. narozeniny tak mohl oslavit pohledem na maillot jaune. Tadej Pogačar při dojezdu časovky na Tour de France. • Foto Reuters

Slovinští kamarádi i soupeři Jeden excelentní cyklista na každý milion obyvatel. To je statistika, kterou se může chlubit Slovinsko, země, ve které žijí dva miliony lidí. A dvěma z nich jsou dva nejlepší účastníci letošní Tour. Tadej Pogačar, který v neděli v Paříži oslavil vítězství, a Primož Roglič, který ve žlutém jezdil 11 dnů, předvedli bitvu Titánů. Zároveň jsou ale dobrými kamarády, což dokázali i v závěrečné etapě do Paříže, kde už po sobě opět házeli úsměvy a jeli v objetí. Ostatně i po prohrané časovce první kroky Rogliče směřovaly k Pogačarovi, kterému pogratuloval a objal ho. Tadej Pogačar, který v neděli v Paříži oslavil vítězství, a Primož Roglič, který ve žlutém jezdil 11 dnů, předvedli bitvu Titánů. Zároveň jsou ale dobrými kamarády, což dokázali i v závěrečné etapě do Paříže. • Foto profimedia.cz

Smolař Richie se dočkal Kdyby se dělal žebříček největších smolařů Tour de France, určitě by na vyšších příčkách figuroval Tasmánec Richie Porte. Ten se až při své desáté účasti v 35 letech dočkal pódiového umístění. A to byl přitom v posledních letech vždy lídrem svého týmu, od kterého se čekaly velké věci. Loni mu utekla i nejlepší desítka, když už v dresu Trek-Segafredo skončil 11. Na roky 2017 a 2018 by raději zapomněl, protože to Tour kvůli vážným pádům vůbec nedokončil, předloni si dokonce odvezl zlomeninu klíční kosti. „Je to sen, jako malý jsem na druhé straně světa Tour sledoval a teď jsem na pódiu,“ rozplýval se Australan. Richie Porte se až při své desáté účasti na Tour de France v 35 letech dočkal pódiového umístění. • Foto profimedia.cz

Sagan bez zeleného dresu I taková hvězda jako Peter Sagan si musí zvykat na nové pořádky. Doposud totiž pokaždé, když dojel do Paříže, měl na sobě oblečený zelený dres pro vítěze bodovací soutěže. Jenže tento rok bylo všechno jinak a i fanoušci se museli naučit, že ten chlápek v zelené je Sam Bennett a ne slovenská superstar. A pokud chtěli někteří spekulovat nad tím, jak by to bylo, kdyby nebyl Sagan v 11. etapě potrestán odsunem na poslední místo čelní skupiny a odpočtem 13 bodů, dal jim v Paříži irský závodník svým vítězstvím na Elysejských polích jasnou odpověď. Peter Sagan během poslední etapy Tour de France gratuluje celkovému vítězi Tadeji Pogačarovi • Foto ČTK / AP Photo / Christophe Ena

Tour bez obhájce a změna strategie Ineosu V královské etapě na Col de la Loze toho bylo k vidění hodně, ale k důležité události došlo ještě před ní. Tým Ineos totiž oznámil, že obhájce loňského prvenství Egan Bernal z této Tour odstupuje. Na Starou dámu nepřijel s kýženou formou, navíc ho už delší dobu bolela záda. I na samotných výkonech to bylo dost znát, v horských etapách to nebyl ten Bernal, na kterého byl celý svět zvyklý. „Celý den jsem trpěl, bolela mě záda a stále se to zhoršovalo. Potom v kopci jsem cítil i koleno. Jsem v pr*** po všech stránkách,“ hlásil Kolumbijec po své poslední etapě. Tým pak přehodnotil strategii a výsledkem bylo etapové prvenství Michala Kwiatkovského, který do cíle 18. etapy dojel v objetí s týmovým kolegou Richardem Carapazem. Egan Bernal do 17. etapy Tour nenastoupil. • Foto Reuters

Úspěšné dravé mládí Tadej Pogačar je druhým nejmladším vítězem v dějinách Tour de France. Nebyl však jediným mladíkem, který předvedl bojovnost a dravost nastupující generace. Ne bezdůvodně vyhlásili pořadatelé největším bojovníkem tohoto ročníku Staré dámy Švýcara Marka Hirschiho. Ten už ve druhé etapě, kde jen těsně ve sprintu prohrál s Julianem Alaphilippem, ukázal, že bude zkušenější kolegy zlobit. Podruhé se o vítězství pokusil z úniku, kousek před cílem byl ale dojet Pogačarem a Rogličem, kteří ho v cíli předstihli. Napotřetí už si ale etapový triumf uniknout nenechal, když ovládl 12. etapu, nejdelší v tomto ročníku. Pořadatelé vyhlásili největším bojovníkem tohoto ročníku Staré dámy Švýcara Marka Hirschiho. • Foto profimedia.cz

Démon Wout van Aert Na loňskou Tour de France neměl dobré vzpomínky. V časovce v Pau zavadil o bariéry kolem trati a přivodil si hodně nepříjemné zranění stehna, ke kterému se přidala ještě zpackaná operace ve Francii. Belgičtí lékaři mu ale nohu zachránili a zjevně odvedli skvělou práci. Po koronavirové pauze trojnásobný mistr světa v cyklokrosu prakticky létá, a dokázal to i na Tour. Tam ovládl dvě sprinterské etapy a velkým pomocníkem pak byl i týmovému lídrovi Primoži Rogličovi. To ale překvapivě pro změnu v horách. Stájový kolega Robert Gesink gratuluje Woutu van Aertovi k vítězství v 7. etapě • Foto Reuters

Jak rozhodčí vysvlékli domácího miláčka Pátá etapa vypadala jako jedna z mála letos vcelku poklidně. Jenže to hlavní přišlo až po jejím dojezdu. Domácí hrdina z loňského roku Julian Alaphilippe si proti pravidlům vzal od člena týmu stojícího na okraji silnice bidon v pásmu 20 kilometrů do cíle. A tam se pak divil, že přišel o žlutý dres, který vezl třetí den. Jenže pravidla jsou pravidla a rozhodčí neměli slitování ani s miláčkem Francouzů. Do žlutého trikotu se tak oblékl Adam Yates. Julian Alaphilippe a jeho velké emoce . • Foto Reuters

Tour v době koronavirové Aby se mohl letošní ročník vůbec uskutečnit, bylo nutné dodržovat řadu opatření. Cyklisté i všichni členové týmů museli šest a tři dny před startem podstoupit testy na COVID-19 a testováni byli ještě i dvakrát v průběhu. V případě, kdy by se vyskytly v týmu, a to nejen mezi jezdci, dva pozitivní případy, musel by celý tým opustit závod. To se ale nestalo, a jediný, kdo musel nějakou dobu sledovat dění doma u televize, byl šéf organizátorů Christian Prudhomme. I on se ale po týdnu vrátil. Uzavřené bubliny fungovaly, a tak mohli v neděli v Paříži korunovat nového krále Tour. Slovinec Tadej Pogačar ovládl Tour de France. Na stupně vítězů musel v roušce. • Foto reuters