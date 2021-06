Drsný start Tour: pád zavinila i fanynka. Soler má zlomené obě ruce

Nervozita. Jeden z výrazů, který u prvních etap Tour de France zmiňují snad všichni. A má to svůj důvod. Každý rok dojde zejména v první etapě na Staré dámě k několika pádům, mnohdy hromadným. Například loni, kdy byly etapy v okolí Nice navíc výrazně ovlivněny deštěm, po pádu a zranění kolene už druhý den nepokračoval Philippe Gilbert, jeden z nejzkušenějších mužů současného pelotonu.

Ani v neděli nebude startovní pole kompletní. Na vině jsou opět hromadné pády. K prvnímu, ještě menšímu, došlo už krátce po startu tolik očekávané první etapy 108. ročníku. I když si patrně zúčastnění odnesli odřeniny a silniční lišeje, nešlo ještě o nic zásadního.

Mnohem větší problém nastal 47 kilometrů před cílem. Celá situace byla o to horší, že k ní došlo kvůli hlouposti a bezohlednému chování jedné fanynky. Ta místo toho, aby fandila po straně silnice, stála přímo v ní. A co hůř, v ruce držela ceduli, kterou výrazně zasáhla do dráhy rychle se blížících cyklistů. Tím, který to schytal hned z první, byl jezdec Jumbo-Visma Tony Martin, který už neměl kam se vyhnout, do cedule vjel a poroučel se okamžitě k zemi. Přes něj přeletěl Wout van Aert a jako domino následovali další. Na zemi zde skončilo přibližně dvacet cyklistů.

„Doufám, že babička a dědeček jsou na tebe hrdí,“ reagoval na Twitteru Jasper Stuyven z týmu Trek Segafredo. Poukázal tím na nápis na transparentu: Allez Opi Omi! „Ale teď vážně. Je skvělé vidět, že pořád tolik diváků miluje náš sport a fandí nám, ale prosím, zůstaňte vedle silnice, ne na ní!“ dodal ještě účastník letošní Tour.

Na tento incident se na sociálních sítích okamžitě vyrojila celá řada reakcí, v mnohých z nich se opakovalo slovo idiot. Sami cyklisté se shodují, že jsou rádi, že se k trati mohou opět v hojném počtu vrátit fanoušci. Jezdit bez nich v minulé sezoně a také na začátku této totiž pro ně nebylo nic příjemného. Zároveň však prosí o ohleduplnost. A stejně tak i organizátor Tour de France společnost A.S.O. Ta už před startem nejslavnějšího cyklistického závodu planety na sociálních sítích prezentovala spoty, ve kterých žádala o dodržování hygienických opatření, ale také o ohleduplnost vůči cyklistům podél trati. Během soboty se k takové výzvě přidávaly další týmy i samotní jezdci.

„Musíme si zvyknout, že jsou diváci zpět a oni si zase musí zvyknout na nás. Já jsem měl první den tři pády, tak doufám, že už jsem si to vybral do zbytku Tour,“ nechal se slyšet Edward Theuns (Trek-Segafredo).

Tento velký karambol znamenal konec závodění na Tour pro jezdce týmu DSM Jashu Sütterlina.

Sedm a půl kilometru před cílem se octla na zemi značná část pelotonu znovu. Tentokrát už však šlo o jezdeckou chybu závodníků stáje B&B Hotels. Mezi těmi, kdo se jen těžko sbíral, byl i čtyřnásobný vítěz francouzské Grand Tour Chris Froome, který se na tento závod vrátil poprvé od těžkého zranění z roku 2019. A i teď nad jeho pokračováním visí velký otazník. Do cíle v sobotu sice dojel, ale hned z něj zamířil na vyšetření do nemocnice. Tam vyšetření neprokázala žádné zlomeniny, o jeho startu v další etapě ale rozhodnou týmoví lékaři až před jejím začátkem. To platilo i pro řadu dalších, jako třeba pro Marca Solera, u kterého se potvrdily zlomeniny obou rukou a stejně jako na letošním Giro d´Italia i na Tour končí předčasně.

Do cíle 1. etapy nedojeli Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) a Cyril Lemoine (B&B Hotels).