Cavendish dohnal Kanibala! Brit jako top sprinter historie, čísla jsou důkazy

Je nejlepším sprinterem cyklistické historie. Tohle o Marku Cavendishovi prohlásil v pátek Michael Morkov. A když to řekne momentálně nejlepší rozjížděč v celém pelotonu, už to něco znamená. Navíc se to dá podložit i čísly. Už jen 34 vyhraných etap na Tour de France a dorovnání rekordu legendárního Eddyho Merckxe je pádným argumentem. Další důkazy? 155 kariérních vítězství (zatím), 52 z nich na podnicích Grand Tour. Bude i sólovým rekordmanem na Staré dámě?

Manx man vyrovnal rekord Kanibala. Řeč není o žádné počítačové hře, ale o nejslavnějším cyklistickém závodu planety. Na tom se v pátek rodákovi z ostrova Man Marku Cavendishovi povedl kousek, se kterým před touto sezonou vůbec nikdo nepočítal. Stejně jako Eddy Merckx, kterému se během jeho veleúspěšné kariéry přezdívalo Kanibal, dosáhl na metu 34 etapových prvenství na Tour de France!

Už ve čtvrté etapě tohoto ročníku, kde Brit své soupeře ve sprintu převálcoval, se ale mohla tato kapitola znovu otevřít. A v pátek se dopsala. „Nebudu s tím mít žádný problém, když Cavendish vyrovná můj rekord. O spánek mě to nepřipraví. Když se mu to podaří, pogratuluji mu, protože to není jednoduché vyhrát 34 sprintů,“ prozradil ještě před etapou listu La Gazzetta dello Sport Merckx.

Prvním gratulantem však byl Morkov, který opět muži v zeleném trikotu sprint skvěle rozjel. „Je to čtvrté vítězství a Cav to zvládl výborně. Dorovnání rekordu měl v hlavě, ale spíš se to snažil vytěsnit. Je to pro něj samozřejmě velká chvíle, kdy se vyrovnal takové legendě. Přepisuje tady historii,“ prohlásil dánský cyklista.

Na samotném Cavendishovi bylo vidět, že právě tento „historický“ sprint mu dal zabrat ze všech čtyř na letošní Staré dámě nejvíc. O rekordu tak v prvních chvílích vůbec nepřemýšlel. „Teď hlavně cítím únavu, jsem úplně mrtvý. Posledních 20 kilometrů ve vedru a to finále… Sáhl jsem si na dno, bylo to neuvěřitelné,“ zadýchával se ještě při své úvodní odpovědi muž, který své první vítězství na francouzské Grand Tour připsal na den přesně třináct let před tím pátečním.

Nejvíc vyhraných etap na Tour de France (pouze aktivní jezdci) 1. Mark Cavendish (Brit.) – 34 2. Peter Sagan (Sloven.) – 12 3. André Greipel (Něm.) – 11 4. Chris Froome (Brit.) – 7 5. Julian Alaphilippe (Fr.) – 6 Vincenzo Nibali (It.) – 6

Pak se ale ve svém projevu rozjel stejně jako chvíli před tím ve spurtu. „Byl to hrozně dlouhý den, na konci jsem byl úplně na limitu. Trošku mi to v poslední zatáčce doprava uklouzlo, něco jsem tam ztratil. Měl jsem i pocit, že mám defekt. Taky jsem měl trochu strach, protože když jsem první den sprintoval, rozhodčí mi řekli, že jsem tam hlavou trefil Bouhanniho. Ale to není pravda, mám hrozně úzká ramena a někdy to vypadá, že někoho trefím hlavou, ale fakt to tak není. Tak jsem se snažil tam projet čistě, abych tam nikoho nežduchl. Musel jsem se hodně naklánět, takže tento dojezd byl dost komplikovaný,“ chrlil ze sebe Cavendish.

Asi bude ještě chvíli trvat, než tomuto bývalému dráhaři dojde, co se mu povedlo. Svou 34. výhru na Tour prý bere stejně jako tu první, každé vítězství se cení. Přiznal ale, že si výhrami splnil svůj dětský sen. „Tak hlavně doufám, že budu třeba inspirací dětem ve Velké Británii, aby začaly jezdit na kole a za pár let jely třeba i na Tour. Cyklistika se u nás hodně rozvinula a tohle dost znamená,“ řekl Cavendish, který zdůraznil, že doufá ve své nástupce nejen na klasické Tour de France, ale také té pro ženy.

Aby ne, sám je otcem devítileté dcerky Dalilah, která kromě gymnastiky také jezdí BMX. Jeho největším fanouškem je ale prý nejmladší, tříletý syn. „Mám čtyři děti a určitě jsou na mě hrdé, nejvíc to prožívá nejmladší z nich Casper,“ smál se muž, který letos žije svou návratovou pohádku. Bude završena i překonáním rekordu? Pokud přečká náročné etapy v Pyrenejích, bude k tomu mít ještě dvě příležitosti.