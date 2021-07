Výhra po čtyřech letech! Ve 14. etapě Tour proměnil únik Mollema

Zatímco mistr světa v závodě s hromadným startem Julian Alaphilippe z Francie či dvakrát druhý muž celkového pořadí Kolumbijec Nairo Quintana v samostatném úniku neuspěli, Mollema zaútočil ve sjezdu 42 km před cílem a náskok udržel až do konce. Druhý Rakušan Patrick Konrad na něj ztratil více než minutu.

„Věděl jsem, že mám slušnou šanci to dotáhnout až do konce, že si dokážu sám udržovat tempo, a když jsem na vrcholu posledního stoupání viděl, že mám minutu náskok, věděl jsem, že je hotovo,“ řekl v cíli Mollema. „Před pár dny jsem si tu trasu studoval na Google Maps, zvlášť posledních 60 kilometrů. Čekal jsem pak jen na správnou chvíli k útoku,“ dodal.

Na druhé místo průběžného pořadí se z deváté příčky posunul Francouz Guillaume Martin, který dojel na konci skupiny Mollemových pronásledovatelů. Pogačar má na Martina více než čtyřminutový náskok, třetí Kolumbijec Rigoberto Urán je o další minutu zpět.

Puntíkatý dres nejlepšího vrchaře získal Kanaďan Michael Woods, přestože na trati v souboji s Woutem Poelsem skončil na zemi. „Jsem první Kanaďan, který ho oblékl, a jsem na to hrdý. Co se týče toho pádu, byla to moje chyba. Chtěl jsem jet vepředu, protože to byl nebezpečný sjezd, ale podklouzlo mi kolo,“ řekl.

V neděli je na programu horská etapa z Céretu do Andorry s několika náročnými stoupáními. Po více než 191 kilometrech čeká na jezdce v pondělí volný den.