Froome chce na letošní Tour, ale… Koleno bolí, vzkázal zklamaně

Chris Froome by měl zůstat přinejmenším do Tour de France ve stáji Ineos • Profimedia.cz

Má na kontě čtyři vyhrané Tour de France a Chris Froome se stále nevzdává myšlenky na pátý triumf, který by ho uvedl mezi největší legendy cyklistiky. Jenže i na začátku roku 2022 se objevila komplikace, která opět zpomaluje jeho plný návrat a alespoň další účast na „Staré dámě.“ Brit narozený v Keni na svém kanálu na Youtube prozradil, že kvůli bolestem kolene si musí dát od kola zase chvíli pauzu.

Přitom ještě před třemi lety to vypadalo, že jeho sen a cíl je velmi reálný. Jenže pak přišla v červnu 2019 hrozivá nehoda při prohlídce trati časovky ve Francii. Zranění nohy, které si tam přivodil, nebyla prezentována jako tak vážná, jaká ve skutečnosti byla.

A ačkoliv mnozí obdivují to, že se Froome vůbec k profesionální cyklistice vrátil, je jeho cesta zpět pomalá a provázená řadou komplikací. Tak jako nyní. Na začátku ledna, kdy se většina týmů chystá na další přípravné kempy do tepla, oznámil, že si musí dát pauzu a alespoň týden být zcela bez kola. „Posledních zhruba deset dní jsem při tréninku na kole cítil bolesti na vnější straně kolene,“ prozradil sedminásobný vítěz podniků Grand Tour a názorně se chytl za pravou nohu. Právě tu, kterou si na Critérium du Dauphiné poranil.

Vyšetření ukázala, že má zraněnou šlachu, která spojuje iliotibiální trakt s kolenem. Sám závodník týmu Israel Start-Up Nation připustil, že k tomu došlo nejspíš přetrénováním. „Obávám se, že při návratu do tréninku v posledních týdnech jsem byl až příliš horlivý a příliš to tlačil. Bylo to jen po krátkém odpočinku po sezoně, který byl pouze pár týdnů, takže se tam vytvořil zánět,“ vysvětlil Froome.

Šestatřicetiletý cyklista si tak musí nyní týden od kola zcela odpočinout a ani pak to nebude takové, jak si představoval. „Určitě budu muset začít zase hodně zvolna, tak dva tři týdny. Kvůli tomu je tak nyní dost nejisté, kdy a kde zahájím další sezonu,“ smutnil muž, který na tu minulou přestoupil do izraelské sestavy právě proto, aby se mohl vrátit na svou oblíbenou Tour a pokusit se ještě o pátý triumf.

„Koleno je teď hodně citlivé. Je to pro mě smutné, ale musím z toho vytěžit, co nejvíc půjde a pokračovat v práci na věcech, které jdou dělat i mimo kolo. Takže budu posilovat svaly, které mohu posilovat, aniž bych zatížil poraněnou šlachu,“ dodal Froome z Monaka, kde se svou rodinou žije.

2019

V červnu tohoto roku měl Chris Froome při průzkumu trati časovky závodu Critérium du Dauphiné těžkou nehodu. K tréninku na silnici se znovu vrátil až na podzim téhož roku, první závod absolvoval v únoru 2020, na Tour de France se vrátil loni. Hodně vážné zranění se ale na jeho výkonnosti výrazně podepsalo.