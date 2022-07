Startovní listina Tour de France: kdo se postaví na start 109. ročníku?

UAE Team Emirates

Tým obhájce předchozích dvou triumfů Tadeje Pogačara nemůže mít jiný cíl než se svou star znovu vyhrát. Udělali pro to vše. Pogačarovi uzpůsobili program, aby byl připraven na všechno, a k tomu mu i posílili tým pomocníků. Mezi nimi nechybí Rafal Majka, Marc Soler či George Bennett.

St. č. Jezdec Země 1 Tadej POGAČAR Slovinsko 2 George BENNETT Austrálie 3 Mikkel BJERG Dánsko 4 Vegard Stake LAENGEN Norsko 5 Rafal MAJKA Polsko 6 Brandon MCNULTY USA 7 Marc SOLER Španělsko 8 Marc HIRSCHI Švýcarsko

Jumbo-Visma

Jeden ze tří týmů, který má cíl jasně daný – žlutý dres. Potřetí v řadě po něm půjde Primož Roglič. Předloni skončil druhý, v minulém roce po nepříjemném pádu nedokončil. Letos už má ale konkurenci i ve vlastním týmu v osobě Jonase Vingegaarda, druhého muže loňského ročníku. Velkého adepta mají Nizozemci i na zelený dres, o který bude bojovat Wout van Aert.

St. č. Jezdec Země 11 Primož ROGLIČ Slovinsko 12 Tiesj BENOOT Belgie 13 Steven KRUIJSWIJK Nizozemsko 14 Sepp KUSS USA 15 Christophe LAPORTE Francie 16 Wout VAN AERT Belgie 17 Nathan VAN HOOYDONCK Belgie 18 Jonas VINGEGAARD Dánsko

Ineos Grenadiers

Už dlouho se mluví o tom, že lídrem britské sestavy má být Adam Yates. U týmu Davea Brailsforda je však jasné, že jen na jednu kartu sázet nebude, dalšími možnými vůdci tak jsou i mladá kolumbijská naděje Daniel Felipe Martínez a Geraint Thomas. V časovkách by měl zářit Filippo Ganna, v klasikářských etapách zase Thomas Pidcock.

St. č. Jezdec Země 21 Geraint THOMAS Velká Británie 22 Daniel Felipe MARTÍNEZ Kolumbie 23 Jonathan CASTROVIEJO Španělsko 24 Filippo GANNA Itálie 25 Thomas PIDCOCK Velká Británie 26 Luke ROWE Velká Británie 27 Dylan VAN BAARLE Nizozemsko 28 Adam YATES Velká Británie

AG2R Citroën

Francouzská sestava se doma bude chtít tradičně předvést. Loni se ukázal v dobrém světle Ben O´Connor, jenž vyhrál těžkou alpskou etapu do Tignes a celkově skončil čtvrtý, je tedy pravděpodobné, že i letos se pokusí o Top 10. Tým se může opřít i o dalšího skvělého vrchaře Geoffreyho Boucharda.

St. č. Jezdec Země 31 Ben O'CONNOR Austrálie 32 Geoffrey BOUCHARD Francie 33 Mikaël CHEREL Francie 34 Benoit COSNEFROY Francie 35 Stan DEWULF Belgie 36 Bob JUNGELS Lucembursko 37 Oliver NAESEN Belgie 38 Aurélien PARET-PEINTRE Francie

Bora-hansgrohe

Oproti dřívějšku, kdy se tým zaměřoval s Peterem Saganem na zelený dres, by měla přijít změna. Vypadá to, že mužem číslo jedna bude Aleksandr Vlasov, který zaútočí na celkové pořadí. K tomu bude mít k ruce hned několik zdatných vrchařů, jako jsou Maximilian Schachmann, Patrick Konrad, Lennard Kämna.

St. č. Jezdec Země 41 Aleksandr VLASOV Rusko 42 Felix GROßSCHARTNER Rakousko 43 Marco HALLER Rakousko 44 Lennard KÄMNA Německo 45 Patrick KONRAD Rakousko 46 Nils POLITT Německo 47 Maximilian SCHACHMANN Německo 48 Danny VAN POPPEL Nizozemsko

Quick-Step Alpha Vinyl

Cíl nepřekvapí: prodloužit sérii v držení zeleného dresu. V roce 2020 ho získal Sam Bennett, loni Mark Cavendish, letos je mužem číslo 1 Fabio Jakobsen. Ten bude mít k ruce tradičně nejsilnější rozjížděcí vlak do sprintů, jehož hlavní postavou bude Michael Mørkøv. O některou z klasikářských etap se může pokusit Kasper Asgreen.

St. č. Jezdec Země 51 Fabio JAKOBSEN Nizozemsko 52 Kasper ASGREEN Dánsko 53 Andrea BAGIOLI Itálie 54 Mattia CATTANEO Itálie 55 Mikkel Frölich HONORÉ Dánsko 56 Yves LAMPAERT Belgie 57 Michael MØRKØV Dánsko 58 Florian SÉNÉCHAL Francie

Movistar

Španělé se budou snažit zachránit čest na podnicích Grand Tour prostřednictvím Enrica Mase, který bude mužem na celkové pořadí. K ruce bude mít tým hodně zdatných vrchařů jako Carlos Verona, Gorka Izagirre, mladík Matteo Jorgenson. Tým už nutně potřebuje úspěch, hledá totiž náhradu za končícího Alejandra Valverdeho.

St. č. Jezdec Země 61 Enric MAS Španělsko 62 Imanol ERVITI Španělsko 63 Gorka IZAGIRRE Španělsko 64 Matteo JORGENSON USA 65 Gregor MÜHLBERGER Rakousko 66 Nelson OLIVEIRA Portugalsko 67 Albert TORRES Španělsko 68 Carlos VERONA Španělsko

Cofidis

Při pohledu na sestavu francouzského týmu se v této sezoně žádné výrazné jméno na celkové pořadí nejeví. Lze tedy očekávat útoky na etapy, třeba v podání Simona Geschkeho z úniků, v horách by se o něco mohli pokusit Ion Izagirre či Guillaume Martin.

St. č. Jezdec Země 71 Guillaume MARTIN Francie 72 Pierre-Luc PÉRICHON Francie 73 Simon GESCHKE Německo 74 Ion IZAGIRRE Španělsko 75 Victor LAFAY Francie 76 Anthony PEREZ Francie 77 Benjamin THOMAS Francie 78 Max WALSCHEID Německo

Bahrain-Victorious

S největší pravděpodobností budou sázet na Damiana Carusa. Druhý muž loňského Gira nedávno skončil čtvrtý na Critériu du Dauphiné, v dubnu kraloval na Kolem Sicílie. Záložní variantou může být Jack Haig, jenž byl na Dauphiné hned za Carusem. V bojích o etapy čekejte Mateje Mohoriče, který na loňské Tour slavil hned dvakrát.

St. č. Jezdec Země 81 Jack HAIG Austrálie 82 Damiano CARUSO Itálie 83 Kamil GRADEK Polsko 84 Matej MOHORIČ Slovinsko 85 Luis León SÁNCHEZ Španělsko 86 Dylan TEUNS Belgie 87 Jan TRATNIK Slovinsko 88 Fred WRIGHT Velká Británie

Groupama-FDJ

Hned v první etapě, kterou je časovka, bude mít francouzský tým silné eso – Stefana Künga, úřadujícího evropského šampiona v této disciplíně. Velkým jménem je jednoznačně Thibaut Pinot, který se po potížích posledních dvou let vrátil do formy a ovládl etapu na Kolem Švýcarska. Také David Gaudu bude chtít být vidět.

St. č. Jezdec Země 91 David GAUDU Francie 92 Antoine DUCHESNE Kanada 93 Kevin GENIETS Lucembursko 94 Stefan KÜNG Švýcarsko 95 Olivier LE GAC Francie 96 Valentin MADOUAS Francie 97 Thibaut PINOT Francie 98 Michael STORER Austrálie

Alpecin-Deceuninck

Jméno hlavní hvězdy je zcela jasné – Mathieu van der Poel. Má sice v nohách už celé Giro d´Italia, ale Tour chce také dojet až do Paříže. V Itálii navíc ukázal, že je schopný útočit i v ne úplně malých kopcích. Dalším typem na vítězné etapy je sprinter Jasper Philipsen. Jde o jeden z týmů, který nebude útočit na celkové pořadí.

St. č. Jezdec Země 101 Mathieu VAN DER POEL Nizozemsko 102 Silvan DILLIER Švýcarsko 103 Michael GOGL Rakousko 104 Alexander KRIEGER Německo 105 Jasper PHILIPSEN Belgie 106 Edward PLANCKAERT Belgie 107 Kristian SBARAGLI Itálie 108 Guillaume VAN KEIRSBULCK Belgie

DSM

Zde bude, jako vždy, výraznou postavou domácí Romain Bardet. Na rozdíl od Gira však nepojede na celkové pořadí, pokusí se vyhrát některou z horských etap. Ostatně útok na jednotlivá vítězství byl pro tento tým typický i v minulosti. Do sprintů se zapojí Alberto Dainese, kostkovou etapu bude chtít ovládnout John Degenkolb.

St. č. Jezdec Země 111 Romain BARDET Francie 112 Alberto DAINESE Itálie 113 John DEGENKOLB Německo 114 Nils EEKHOFF Nizozemsko 115 Chris HAMILTON Austrálie 116 Andreas LEKNESSUND Norsko 117 Martijn TUSVELD Nizozemsko 118 Kevin VERMAERKE USA

Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux

Belgický tým bude chtít navázat na velmi úspěšné Giro. Jako lídr byl vybrán Louis Meintjes, který obsadil na Critériu du Dauphiné celkové 6. místo. O dobré umístění se ale bude muset pokusit hlavně sám, moc vrchařů k sobě mít nebude. Do sprintů se budou pouštět Andrea Pasqualon, Alexander Kristoff či Adrien Petit.

St. č. Jezdec Země 121 Alexander KRISTOFF Norsko 122 Sven Erik BYSTRØM Norsko 123 Kobe GOOSSENS Belgie 124 Louis MEINTJES JAR 125 Andrea PASQUALON Itálie 126 Adrien PETIT Francie 127 Taco VAN DER HOORN Nizozemsko 128 Georg ZIMMERMANN Německo

Astana Qazaqstan

Jedničkou kazašského týmu bude Aleksej Lucenko, který v minulém ročníku obsadil 7. příčku. Letos se mu podařilo předvést slušné výkony naposledy na Kolem Švýcarska, v této generálce na Tour ale žádné vítězství neslavil. K ruce mu bude Joe Dombrowski, jenž má za sebou letošní Giro, i proto bude spíš v roli pomocníka.

St. č. Jezdec Země 131 Aleksej LUCENKO Kazachstán 132 Alexandr RIABUŠENKO Kazachstán 133 Joe DOMBROWSKI USA 134 Fabio FELLINE Itálie 135 Dmitrij GRUZDĚV Kazachstán 136 Gianni MOSCON Itálie 137 Simone VELASCO Itálie 138 Andrej ZEJC Kazachstán

EF Education-EasyPost

Mužem, kterým by se mohl pokoušet zajet pěkný výsledek v celkovém pořadí, je Neilson Powless. V případě ostatních půjde spíš o dílčí touhy v etapách. Třeba jako v případě časovkáře Stefana Bisseggera. Hvězdou minulosti je v americkém týmu vrchař Rigoberto Urán, který ale poslední tři závody nedokončil.

St. č. Jezdec Země 141 Rigoberto URÁN Kolumbie 142 Ruben GUERREIRO Portugalsko 143 Alberto BETTIOL Itálie 144 Stefan BISSEGGER Švýcarsko 145 Owain Doull Velká Británie 146 Magnus CORT Dánsko 147 Neilson POWLESS USA 148 Jonas RUTSCH Německo

Arkéa Samsic

Lídrem by měl být Nairo Quintana, vítěz tří etap na Tour. Zároveň by se muž, který letos skončil čtvrtý na Kolem Katalánska a pátý na Paříž - Nice, měl snažit i o Top 10. Jeho tým, který je v tuto chvíli v druhé divizi, se totiž chce protlačit do té nejvyšší. Ve sprintech uvidíme Huga Hofstettera.

St. č. Jezdec Země 151 Nairo QUINTANA Kolumbie 152 Warren BARGUIL Francie 153 Maxime BOUET Francie 154 Amaury CAPIOT Belgie 155 Hugo HOFSTETTER Francie 156 Matis LOUVEL Francie 157 Lukasz OWSIAN Polsko 158 Connor SWIFT Velká Británie

Lotto Soudal

Hlavní muž je jasně daný. Caleb Ewan přezdívaný Kapesní raketa se bude snažit zase vystřelit ve všech sprintech. Loni jeho cesta na Tour skončila záhy po pádu už ve třetí etapě, na letošním Giru nezískal žádný etapový triumf, a tak si bude chtít napravit reputaci. Ukázat své schopnosti a zajistit si smlouvu bude chtít zase Tim Wellens.

St. č. Jezdec Země 161 Caleb EWAN Austrálie 162 Frederik FRISON Belgie 163 Philippe GILBERT Belgie 164 Reinardt JANSE VAN RENSBURG JAR 165 Brent VAN MOER Belgie 166 Andreas KRON Dánsko 167 Florian VERMEERSCH Belgie 168 Tim WELLENS Belgie

Trek-Segafredo

Jeho hlavním cílem bylo květnové Giro, Giulio Ciccone ale bude velkou hvězdou i na Tour de France. Očekávat od něj můžete spíš pokusy o etapové triumfy. Zopakovat loňský úspěch v etapě bude chtít také Bauke Mollema a ani Jasper Stuyven, vítěz loňského monumentu Milán - San Remo, nebude chtít odjet s prázdnou.

St. č. Jezdec Země 171 Mads PEDERSEN Dánsko 172 Giulio CICCONE Itálie 173 Tony GALLOPIN Francie 174 Alex KIRSCH Lucembursko 175 Bauke MOLLEMA Nizozemsko 176 Quinn SIMMONS USA 177 Toms SKUJINŠ Lotyšsko 178 Jasper STUYVEN Belgie

TotalEnergies

V minulosti býval hlavní postavou francouzského týmu domácí Pierre Latour. Ten o některý z horských dojezdů bude usilovat jistě i letos. Největší pozornost však na sebe strhne letošní drahá posila, sedminásobný majitel zeleného dresu Peter Sagan. Toho můžete očekávat ve sprinterských dojezdech, ale dost možná i v některém z úniků ve zvlněnějších dnech.

St. č. Jezdec Země 181 Peter SAGAN Slovensko 182 Edvald BOASON HAGEN Norsko 183 Maciej BODNAR Polsko 184 Mathieu BURGAUDEAU Francie 185 Pierre LATOUR Francie 186 Daniel OSS Slovensko 187 Anthony TURGIS Francie 188 Alexis VUILLERMOZ Francie

Israel-Premier Tech

Největší hvězda týmu je jasná – Chris Froome, čtyřnásobný vítěz Tour de France. Podle slov sportovního ředitele Reného Andrleho byla jeho tréninková čísla skvělá, a tak bychom se snad už neměli, tak jako loni, dočkat tohoto muže v horských etapách v grupetu. Dalším velkým jménem zde bude Jakob Fuglsang.

St. č. Jezdec Země 191 Chris FROOME Velká Británie 192 Guillaume BOIVIN Kanada 193 Simon CLARKE Austrálie 194 Jakob FUGLSANG Dánsko 195 Guy NIV Izrael 196 Hugo HOULE Kanada 197 Krists NEILANDS Lotyšsko 198 Michael WOODS Kanada

BikeExchange-Jayco

Poté, co se týmu s hlavní hvězdou Simonem Yatesem nepodařil útok na vítězství na Giru, přijíždí do Francie se zaměřením především na etapové triumfy. O ty se bude pokoušet hlavně sprinter Dylan Groenewegen, kterému by měl být k ruce na rozjíždění Luka Mezgec. O etapové triumfy v náročnějších klasikářských profilech se pokusí Michael Matthews.

St. č. Jezdec Země 201 Michael MATTHEWS Austrálie 202 Jack BAUER Nový Zéland 203 Luke DURBRIDGE Austrálie 204 Dylan GROENEWEGEN Nizozemsko 205 Amund Gröndahl JANSEN Norsko 206 Christopher JUUL-JENSEN Dánsko 207 Luka MEZGEC Slovinsko 208 Nick SCHULTZ Austrálie

B&B Hotels - KTM

Další z druhodivizních týmů, které dostaly pozvánku na letošní Starou dámu. Zaměří se především na pokusy o vítězné etapy, ovšem jména závodníků nejsou cyklistickým fanouškům neznámá. Asi největší hvězdou je vrchař Franck Bonnamour. O zpestření se postará hvězda olympijského cross country Victor Koretzky.