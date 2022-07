Střet s divákem = dvě oběti. Nechápou, jakou rychlostí se řítíme, říká Štybar

Na čtvrteční start tak už nepřijeli Daniel Oss, pomocník a velký kamarád Petera Sagana, a Michael Gogl, týmový parťák Mathieu van der Poela.

„Vyšetření ukázala zlomeninu krčního obratle vyžadující fixaci na několik týdnů,“ napsal Ossův tým závěry prohlídky v nemocnici. Podobně špatně skončil také Gogl, který má zlomenou klíční kost a pánev.

Proč? Protože jeden z fanoušků si chtěl udělat fotku projíždějících závodníků a vůbec ho nenapadlo, že svou ruku vytrčil přímo do cesty cyklistů řítících se tam možná víc než padesátikilometrovou rychlostí.

„Problém je ten, že fanoušci okolo trati jsou většinou diváci, kteří pravděpodobně nejezdí tak často na závody. Tour je obrovský svátek cyklistiky a je tam spousta fanoušků. Jak napravo, tak nalevo je to plné lidí a samozřejmě každý vykukuje, každý chce vidět co nejvíc závodu, když už tam stojí celý den, a chtějí si to nafotit. Takže tam mají vystrčené telefony,“ vysvětluje tento jev Zdeněk Štybar, který to dobře zná z mnoha závodů.

Při svém prvním Paříž - Roubaix dokonce sám okusil tvrdost francouzských kočičích hlav, když zavadil o šňůru od fotoaparátu jednoho z diváků kolem trati.

„Myslím, že spoustě lidí se špatně odhaduje, v jaké rychlosti se tam přiženeme a hlavně že jsme opravdu rozesetí po celé silnici. Každý opravdu hledá, jak na kostkách, tak i na silnici, krajnice tak, aby se mohl posunout dopředu, objet nějaký tým, nebo naopak se udržet na pozici. Silnice je pořád plně využitá. A tím, že teď je začátek Tour, tak se tam hrnou všichni, jak týmy na etapy, tak i ty na celkové,“ dodává vítěz etapy na Tour z roku 2015.

Ve středu musel Starou dámu opustit také Jack Haig. To však bylo po jiném pádu, tentokrát zaviněném balíkem slámy, který se z okraje silnice na kruhovém objezdu nešikovně dostal cyklistům pod kola.

„Po etapě byl odvezen do nemocnice, na těle měl hodně odřenin a modřin a potřeboval šití řezné rány nad loktem. CT ukázalo mnohočetné zlomeniny zápěstí. Naštěstí neměl otřes mozku ani žádné zranění hlavy, takže hned ve čtvrtek odcestoval domů,“ napsal jeho tým Bahrain-Victorious.

Šlo o stejný pád, ve kterém skončili na zemi i Caleb Ewan a Primož Roglič. Slovinec si navíc při něm vykloubil rameno. A jelikož nebyl čas ztrácet čas, sám si ho nahodil zpět.

„Půjčil jsem si tam od jednoho diváka židličku, posadil se na ni a manévrem, který už znám, dostal kloub zpátky,“ popisoval pak tento manévr Roglič novinářům jako samozřejmou věc.