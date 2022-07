Tour de France ONLINE: 10. etapa mezi horami, lídři chtějí šetřit síly

Po volném dni jdou cyklisté na Tour de France znovu do práce, v 10. etapě je čeká necelých 150 kilometrů horským terénem, ale zároveň žádné drastické stoupání. Lídři by mohli chtít ušetřit trochu energie, úspěchu by se tak mohl dočkat i nějaký únik. Dnešní 10. etapu Tour de France sledujte ONLINE na iSport.cz!

Co očekávat od 10. etapy Tour de France

Po volném dni délkou příznivá etapa. Televizní diváci uvítají krásné scenérie hor, ale i údolí mezi nimi. Závěr kopcovité trasy je sice do stoupání, ovšem nijak obtížného. Jeho délka je 19,2 km, ale průměrný sklon 4,1 %, tedy nic, s čím by si kdokoliv v pelotonu neměl poradit. Dojíždí se na menší letiště. O vítězství by se mohl tím pádem pokoušet Van der Poel, který už měl podobné tendence i na Giru, s ním by mohli soupeřit Küng či Mohorič.

Kudy se jede

Savojsko je rájem lyžařů, ale umí být i kruté. Ve městě Passy zemřela vědkyně Marie Curie-Sklodowská, jejíž tělo pravděpodobně neuneslo dlouhodobé vystavování radioaktivnímu záření. Znovu se pojede přes čarokrásná střediska, slogan Nejlepší lyžování ve Francii používají snad všechna. Třeba nad Combloux se rozplýval i romantik Victor Hugo: „Čistá perla Alp!“