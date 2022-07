Vakoč o selhání Pogačara: Útočil v etapách, kde neměl. Za to zaplatil

Jak se vám celkově líbila středeční etapa, po které se do žlutého oblékl Jonas Vingegaard?

„Byla ohromně překvapující. Bylo zajímavé, jak do toho šlo Jumbo naplno, jakým způsobem útočili. Pogačar na to výborně odpovídal a vypadal do poslední chvíle, že nad tím má absolutní kontrolu. Pak mě hrozně překvapilo, že najednou mu takhle došlo. Myslím, že to vůbec nikdo nečekal. I Vingegaard říkal, že plánovali, že zkusí zaútočit, ale že Pogačar neukázal ani náznak slabiny. Takže jsem zvědavý, co za tím stojí.“

To jsou v tuto chvíli asi všichni. Co byste odhadoval vy, k čemu mohlo dojít?

„Podle mě šel přes hranu svých sil a najednou mu došly. Myslím, že trochu zaplatil za agresivní ježdění, šel do etapy naplno, s dravostí a lehkostí, možná až s nerozvážností. Reagoval perfektně na všechny nástupy, vypadalo to, že nemá žádnou slabinu. Ale zjevně má, navíc se zdálo, že se i psychicky hodně zlomil. Měl špatný den, ale myslím, že ve čtvrtek bude zase v pohodě a bude bojovat o celkové vítězství.“

U jeho týmu je navíc, po předchozích případech, kdy už odstoupili dva jeho týmoví parťáci, rizikem i covid-19.

„To riziko tam určitě je, ale byla by to ohromná škoda, kdyby k tomu došlo. Věřím, že měl jen blbý den a že ve čtvrtek bude v top formě zpět.“

Co se týče plýtvání silami, asi nešlo jen o středeční etapu, že?

„Přesně tak, už od úvodních etap, kdy útočil, sprintoval, odjížděl na kostkách, snažil se vyhrát i etapy, které na papíře vůbec nebyly pro něj. Málokdy je k vidění takhle agresivní způsob ježdění. I v úterý měl, i když by to asi nemělo nakonec žádný vliv, šanci si trochu ulevit a pustit žlutý dres na den Kämnovi, a taky toho nevyužil. Šel do toho hodně po hlavě, což mě dost překvapilo.“

Ohodnoťte, prosím, výkony Vingegaarda.

„Jede perfektně. Já jsem už před začátkem Tour říkal, že za mě je to vedle Pogačara největší favorit a že má k dispozici silný tým, což se v jedenácté etapě ukázalo. Loni, kdy ještě neměl být lídr na Tour, jel perfektně, skončil druhý, a je vidět, že ještě udělal další krok od své loňské formy.“

Před Tour prohlašoval, že už i loni byl schopný v etapě s dvojím přejezdem Mont Ventoux Pogačarovi nastoupit a ujet, a že letos je na tom ještě lépe. Působí i na vás sebevědomě?

„Určitě. I díky tomu jsem ho právě tipoval jako jednoho z favoritů. Tak mi to možná vyjde.“

Jumbo-Visma ukázalo ve středu skvělé útoky, zatímco Ineos Grenadiers byli spíš pasivní. Myslíte, že také mohou ještě předvést nějaké ataky?

„Čekat je můžeme, ale asi ne v takovémhle rozměru. Tým nemají až tak silný jako Jumbo, které má neskutečně dobré závodníky. Od začátku předvádí výbornou týmovou jízdu, kdežto Ineos tolik ne. Takže něco asi zkoušet budou, ale i tím, že jejich jezdci se tam tak nějak drží, nemyslím, že uvidíme nějakou extra velkou ofenzivu.“