Soupeři dumají, jak na Pogačara. Může ho porazit jen auto, žertuje expert

Přijel si pro třetí triumf na Tour de France v řadě. A teď to také podle suverénních výkonů Tadeje Pogačara vypadá, že si pro něj neohroženě jde. Ano, v úterní etapě o něj sice málem přišel, ale nešlo o žádné selhání, nýbrž šetření silami svými i týmu, který je kvůli covidu zase o jednoho člena menší. Zatím totiž mají cyklisté za sebou jen první ze tří bloků etap, a jak upozorňují čeští experti, také mladý Slovinec je jen člověk a cyklistika je sport, kde se může stát cokoliv.

„Pogačar samozřejmě jede skvěle a je těžké ho porazit. Ale myslím, že se ostatní ještě o něco pokusí. Protože jinak by ty lidi na závody, kde startuje, nemuseli jezdit. Porazitelný je každý, jen musí soupeři vystihnout správný okamžik a nebát se, že za to zaplatí třeba další den,“ říká Sportu nejlepší etapový závodník české historie Roman Kreuziger.

Navíc podle dalšího českého sportovního ředitele Reného Andrleho (Israel-PremierTech) doteď nebylo kam spěchat. „Zatím je na útoky dost času, protože teď teprve přijdou hodně těžké etapy a tam bude prostoru dost.“

Největší soupeři: Jumbo a Ineos

Bylo to tak už před startem a ukazuje se to i nyní. Týmy, které samy avizovaly, že si také jedou na letošní Tour pro žlutý dres, jsou Jumbo-Visma a Ineos Grenadiers. Tak jako už začal tuto strategii zavádět tým Sky, předchůdce Ineosu, přijely tyto dva celky do Dánska, potažmo Francie s více lídry. U Nizozemců jsou to Primož Roglič a Jonas Vingegaard. Britové měli hned tři esa v rukávu, z nichž nyní, zdá se, zbyli Adam Yates a Geraint Thomas.

„Na Pogačara může vyzrát někdo z takhle silného týmu, který bude do konce Tour schopen závod kontrolovat. Což je Jumbo-Visma nebo Ineos. A konkrétně někdo, kdo je výjimečný, ať už v časovce, nebo v kopcích, a to jsou zase lídři těchhle týmů,“ je přesvědčen Andrle.

Podle Kreuzigera může zasáhnout ještě i tým, který se ve skvělém světle ukázal na letošním Giro d´Italia. „Poměrně kvalitní sestavu tady má i Bora-hansgrohe. Takže je to ještě hodně otevřené.“ Včera to koneckonců dokázal Lennard Kämna, který útočil i na žlutý dres a nyní je druhý za Pogačarem se ztrátou 11 sekund.

Taktika je jasná: unavit celý tým

Ať už to bude kdokoliv ze zmíněných celků, nebo všichni společnými silami, plán útoku vypadá vcelku jasně. „Je to v podstatě to, co týmy předváděly už v neděli – zkusit útočit, dostat UAE pod tlak, respektive tlačit je každý den do dlouhé namáhavé práce a doufat, že den po dni budou víc a víc unavení a že jeden den to nezvládnou, vybouchnou a Pogačar tam zůstane sám. Pak teoreticky můžou hrát na víc karet. Když budou střídavě zkoušet nastupovat, třeba Pogačar nebude schopen reagovat na všechny,“ popisuje Ján Svorada, někdejší vynikající sprinter.

V taktice nechat pracovat Pogačarovy chlapce z UAE Team Emirates velkou část etapy mohou navíc pomoci i další sestavy. Třeba v neděli se dostal do úniku Rigoberto Urán z týmu EF Education-EasyPost, který ztrácel na muže ve žlutém jen 3:24 minuty. „A v tu chvíli muselo UAE pracovat. Podle mě to hlavní soupeři zatím jedou velice chytře, nechávají to právě na UAE, ať se unavují, protože i když teď etapy byly těžké, tak ještě ne tolik. Bylo tedy zbytečné tam někde útočit,“ dodává Andrle.

Doteď jeho rada celkům vyzyvatelů byla vyčkávat. „To udělali. A pak útočit, udělat nějakou silnou skupinu, kterou bude muset UAE kontrolovat. Ale na druhou stranu samozřejmě tam dojde k tomu, že když odjede Roglič, Pogačar ho nechá jet. Ten bude okamžitě reagovat a skupinu zlikviduje a nechá jet jakoukoliv jinou kromě Vingegaarda a Rogliče. To by byl hloupej, kdyby to nechal. Myslím, že to bude na něm pohlídat tyhle dva lídry.“

Další variantou pak samozřejmě je zkusit zaútočit na větru. „Tam je důležitá kolektivní týmová práce, není to ani tak o individuální dovednosti být nejlepší v kopci,“ ví Svorada.

Hory nebo terezíny?

Je tedy otázkou, v jakém typu etapy s útoky přijít. Na bočním větru můžou přijít terezíny, tedy že se peloton roztrhne na víc skupin. V horách už pak jde o hrubou sílu. „Tady ani tak nezáleží na typu etapy, jako spíš na povětrnostních podmínkách,“ upozorňuje Svorada.

Podle Kreuzigera jsou ale pro ataky hlavních soupeřů důležité i typy etap. „Určitě to budou horské etapy. Ale jde to i ve dnech jako byla třeba neděle nebo i úterý, kdy může odjet velká skupina.“

V každém případě ale Svorada doporučuje spíš pozdější akce. „Lepší je, když je to blíž k cíli. Když se povede rozdělit pole a zaútočit, a do cíle zbývá dalších 120 nebo 150 km, tak to tým stojí síly dovést to až do konce a dává to prostor, aby se ti, co zůstali vzadu, nějak zorganizovali a pokusili se zachránit, co se ještě zachránit dá. Ideální by byla taková příležitost v posledních 30 km.“

Kdo nebo co může Tadeje porazit?

„Jedině auto,“ rozesměje se při této otázce Andrle. Samozřejmě žertuje. Ale věcí, které samotný Pogačar moc ovlivnit nemůže, je celá řada. „Viděli jsme už první odstoupení z Tour kvůli pozitivním testům na covid-19. Nechci přivolávat nějakou pohromu a malovat čerta na zeď, ale pořád tady něco takového hrozí a nikdo neví. Navíc i přes to, že je to zkušený závodník a tým dělá maximum pro regeneraci a další věci, se může špatně najíst, špatně vyspat, bude mít nějakou chvilkovou indispozici… Zkrátka je to dlouhý závod a stát se může cokoliv,“ upozorňuje Svorada.

A Kreuziger se k němu přidává s tím, že stačí i drobné nachlazení a v dnešní cyklistice to může mít velké důsledky. „Je to pořád sport a i Pogačar může mít špatný den, jeho tým to neohlídá po startu nebo v těžkých etapách… Teď byli všichni ještě trochu opatrní, chtěli vidět, kde jsou jejich limity. Nyní by měly přijít útoky.“

Právě ty se nejvíc očekávají od aktuálního Slovincova soka číslo 1 Vingegaarda. A co zatím nevýrazný Yates?