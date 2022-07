Ohňostroj Jumba = výbuch Pogačara. Poprvé přišel o žlutý dres, chce odplatu

Čekal se od nich útok. Přišla jich hned celá řada. Jumbo-Visma v čele s Jonasem Vingegaardem a Primožem Rogličem nachystali fanouškům cyklistiky úžasnou podívanou. A dostali za ni tu nejkrásnější odměnu. Mladý Dán vyhrál etapu na Tour de France a k tomu ještě získal i žlutý dres. „Jumbo to sehrálo skvěle, bylo to fakt těžké. Ale uvidíme ve čtvrtek, chci odplatu,“ vzkázal Tadej Pogačar, kterého na Staré dámě poprvé někdo vysvlékl z maillot jaune.

Zdálo se téměř nemožné přijít s účinnou taktikou, jak připravit současného krále cyklistiky Tadeje Pogačara o vedení na letošní Tour de Fance. Slovinec se jevil nezničitelně, neporazitelně. Ale jak ukázala 11. etapa, první náročná alpská, ani on není z jiné planety a může si vybrat slabší chvilku.

Tento možná vzácný, ale přesto reálný jev přišel ve středu. Zásadní podíl na jeho výskytu měl tým Jumbo-Visma. Co zkusit na Pogačara, aby jej oslabili, věděli snad všichni favorité. Ale právě nizozemská sestava k tomu našla i odvahu a hlavně dostatečně silné závodníky. Rozkaz zněl jasně: Útočit, útočit, útočit.

Základ k tomu vytvořil hned v úvodu etapy Wout van Aert, který se dostal do úniku a byl tak v pozdějších fázích dne k dispozici svým lídrům. První atak načasovali Primož Roglič a spol. zhruba na osmdesátý kilometr, ve stoupání na známý Télégraphe. Tam byl ještě Pogačarův krajan skupinou dostižen, ale bylo jasné, že nešlo o poslední pokus. Naopak byl první z mnoha, ve kterých se střídali Roglič s Jonasem Vingegaardem.

„Od začátku dne jsme měli plán udělat to Pogačarovi těžké,“ potvrdil zřejmé v cíli i vítěz etapy a nový muž ve žlutém Vingegaard.

Důležitým krokem k pozdějšímu úspěchu bylo vytvoření malé skupinky těch největších favoritů ve stoupání na Galibier. V jednu chvíli v ní byli jen Roglič, Vingegaard a Pogačar, ke kterým se rychle dotáhl i vítěz Tour z roku 2018 Geraint Thomas. Právě v tuto chvíli prověřovali lídři Jumba Pogačara asi nejvíc.

„Na vrcholu Galibieru byl ale velmi silný, setřásl kromě mě a Thomase všechny konkurenty. Nebyl jsem si jistý, jestli jede úplně naplno, nebo ne,“ popisoval pak dánský cyklista. Také sám Pogačar vypadal naprosto v pohodě, při přejezdu od Galibieru na začátek stoupání na Col du Granon se dokonce usmíval do televizní kamery.

Jenže v závěrečném kopci ho smích přešel. Kvůli nástupům Naira Quintany a později Romaina Bardeta se jelo celkem ostré tempo. 4,6 kilometrů před cílem vše vygradoval Vingegaard, který se zvedl ze sedla a začal tříčlenné skupince Pogačar, Rafal Majka a Thomas ujíždět. Slovincův superdomestik se sice snažil zareagovat, ale velmi brzy sám odpadl. A muž ve žlutém už sílu nenašel. V tu chvíli bylo jasné, že nyní už jediný lídr Jumbo-Visma z něj postupně vysvléká i žlutý dres. Nakonec loni druhý muž celkového pořadí na Pogačara, jenž je nyní až třetí, získal do čtvrteční etapy náskok 2:22 minuty.

„Je to opravdu neuvěřitelné. O vítězství v etapě na Tour a žlutém dresu jsem vždycky snil. Teď jsem získal hodně času, ale nikdy bych to neokázal bez tak skvělého týmu, všichni jeli fantasticky,“ měl Vingegaard málem slzy v očích.

„Věděl jsem, že bez útočné cyklistiky to nepůjde, že když to v závěrečném stoupání nezkusím, nevyhraju. Samozřejmě druhé místo na Tour by bylo skvělé, ale to jsem získal už loni, letos chci jet na vítězství. Teď se budu snažit udržet žlutý dres až do Paříže,“ dodal ještě pětadvacetiletý závodník.

Bojovat o nejcennější trikot ale bude dál i Pogačar. Ten pochválil výbornou taktiku Jumba. „Rozehráli to opravdu skvěle a vyšlo jim to. My už nemáme tak početný tým, abychom ohlídali všechno, počínaje tím, kdo se dostane do úniku. Ale je před námi další těžká etapa. Teď jsem tři minuty ztratil, další den je můžu získat. Uvidíme. Ale chci odplatu!“

Bylo by stylové, kdyby k návratu krále došlo v královské etapě, která je na programu v čtvrtek 14. července, v den dobytí Bastily, kdy na závodníky čekají tři kopce, všechny tři mimořádné kategorie.