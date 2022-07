Tour de France ONLINE: 12. etapa jako horská šílenost, povstane Pogačar?

Jonas Vingegaard ovládl 11. etapu Tour de France a oblékne se do žlutého dresu • ČTK / AP / Daniel Cole

Fantastická středeční etapa Tour de France, v níž byl poprvé v kariéře svlečen ze žlutého Tadej Pogačar, byla jen předkrmem toho, co se na cyklisty chystá dnes! Královská 12. etapa servíruje opět Galibier následovaný dalším drsným vrcholem a vše uzavře ďábelské stoupání na Alpe d´Huez. Vzpamatuje se Tadej Pogačar a zkusí Jumbu vrátit úder? Sledujte 12. etapu ONLINE na iSport.cz, startuje se ve 12:30.

Co očekávat od 12. etapy Tour de France

Královská etapa, státní svátek na počest dne dobytí Bastily, a tak se budou chtít předvést hlavně francouzští vrchaři. Horská šílenost končí takzvaným holandským kopcem, než se ale peloton - nebo spíš to, co z něj zbude - dostane až na Alpe d´Huez, absolvuje znovu Galibier, a po něm další HC – Col de la Croix de Fer. Samotný Alpe d´Huez s 21 serpentinami, kde často paří fanoušci z Nizozemska, má průměr 8,1 %, minimálně pět úseků se však zvedá mnohem víc. Signál pro Pinota, Bardeta, Gaudua...

Kudy se jede

Profrčet na černé sjezdovce 200 metrů dlouhým tunelem? Jakkoliv bláznivě to může znít, na Alpe d'Huez je to realita. Po tunelu, který je vyražený do skály, je pojmenovaná celá sjezdovka Piste du Tunnel o délce 3330 metrů. Alpe d'Huez kromě Tour proslavila i zimní olympiáda 1968, z Grenoblu se tam jezdilo na závody bobistů.

Očima Romana Kreuzigera

„Nejtěžší etapa Tour, protože má 4600 výškových metrů. Po startu mají Galibier, sjedou cestou, kterou o den dřív stoupali. Pak jedou Croix de Fer z delší strany, kde je to rozdělené do tří schodů. Je to 30 kilometrů dlouhé stoupání, předtím Galibier 23, takže spousta lidí už ucítí nohy. Vršek kopce je hodně otevřený a ani sjezd není jednoduchý, hned po nějakých osmi kilometrech po rovině se začíná stoupat závěrečný Alpe d´Huez. Mně nikdy úplně nevadil. Kopec je prudký první kilometr, ale pak má konstantní stupně, stoupá se pořád tak nějak stejně, takže rozhodne, jaký si závodník najde rytmus.“