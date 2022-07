Covid na Tour straší i obhájce Pogačara. A proběhne další testování

Být to třeba minulý rok, celek obhájce Tadej Pogačara UAE Team Emirates by byl z Tour de France už dávno doma. Ještě loni totiž platilo pravidlo, že pokud bylo v týmu dva a více pozitivních případů covidu, nemilosrdně museli všichni závod opustit, hvězda nehvězda.

Už v první polovině francouzské Grand Tour byl koronavirus odhalen u dvou závodníků a několika členů doprovodného personálu včetně sportovního ředitele.

Co se závodníků týká, je právě Pogačar kvůli covidu oslaben nejvíc, v dalších týmech to byl zatím vždy jen jeden jezdec. Celkem už jich ale Tour kvůli této infekci opustilo osm. A další testování proběhlo během neděle a bude pokračovat asi ještě v pondělí.

„Jsme kvůli tomu opravdu oslabení, přišel jsem už o dva parťáky, takže covid je opravdu tím, co by nám závod mohlo dost zkomplikovat. Zároveň ale děláme všechno pro to, abychom se tomu vyhnuli, na pokojích jsme po jednom a snažíme se omezovat kontakt,“ prozradil nedávno Pogačar.

Ani tak se ale onemocnění pelotonu nevyhýbá, před nedělní etapou byly oznámeny další dva případy, jedním z nich byl hrdina úvodního týdne Dán Magnus Cort Nielsen, který se probudil s bolestí v krku a horečkou.

Celkem už ve 109. ročníku Tour de France nepokračuje 24 cyklistů. Nejčastějšími důvody jsou covid a zranění během etap. Po nedělním pádu je v ohrožení také Jakob Fuglsang z týmu Israel-PremierTech, u nějž rentgen odhalil zlomeninu žebra.