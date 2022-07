Tour ONLINE: 17. etapa. Horská zkouška v Pyrenejích, zaútočí Pogačar?

Jdeme do finále, na Tour de France pokračuje závěrečný třetí týden. A právě dvě nadcházející pyrenejské etapy by měly hodně napovědět, kdo nakonec dojede do Paříže jako celkový vítěz. V dnešní 17. etapě na cyklisty čeká 129,7 kilometru na trase ze Saint-Gaudens do Peyragudes. Trasa nabízí čtyři vrchařské prémie, z nichž jsou hned tři (včetně cílového stoupání) první kategorie. Uhájí Jonas Vingegaard žlutý dres, nebo dokáže Tadej Pogačar úspěšně zaútočit? ONLINE přenos z průběhu celého dne sledujte na iSport.cz!