Nezdolný Van Aert se rozplakal, vítěz Tour málem naboural do skály

Wout van Aert je opravdu světová třída. Dokázal to v sobotní časovce, a to hned dvakrát. Nejprve svým výkonem, který mu zajistil už třetí etapové vítězství na této Tour de France. Ale také potom, když se po průjezdu, v tu chvíli už jasného vítěze letošního ročníku, Jonase Vingegaarda rozplakal štěstím. Předtím mu však v horkém křesle pořádně zatrnulo, když měl jeho lídr problém v jedné zatáčce.

Už loni předváděl na největším závodu planety neuvěřitelné věci. A letos, ač se to může zdát nemožné, je ještě znásobil. Kdyby se v tuto chvíli hledal nejlepší cyklista světa, s velkou pravděpodobností by vyhrál Wout van Aert. Svou všestranností je téměř nezdolný. Jen tělesná konstrukce s váhou 78 kilogramů mu brání v tom, aby byl i excelentním vrchařem. Jinak má vše.

To dokázal také v sobotní časovce, do které ho favorizoval i dvojnásobný světový šampion v této disciplíně Filippo Ganna. Toho nakonec Belgičan porazil o 42 sekund!

Právem se tak v době, kdy byli ti nejlepší v průběžném pořadí jen pár minut na trati, posadil do „horkého“ křesla pro aktuálně vedoucího muže časovky. Z něj pak s napětím sledoval jízdu svého týmového parťáka a muže ve žlutém Jonase Vingegaarda.

V jednu chvíli i jemu pořádně zatrnulo. To když Dán ve sjezdu úplně nezvládl zatáčku, trochu mu „zatancovalo“ zadní kolo a on se nebezpečně řítil ke skále, která se tyčila před ním. Naštěstí ale zatáčku na poslední možnou chvíli vybral, i když byl hodně na okraji asfaltové cesty.

A po dalších minutách už se mohli všichni z týmu Jumbo-Visma radovat z toho, co se jim nepovedlo v předchozích dvou letech, kdy byl žlutý dres v Paříži jejich jasným cílem. Když se Vingegaard blížil k cílové čáře, vstal Van Aert ze svého křesla a šel za cíl pozdravit parťáka. On jako vítěz etapy, Vingegaard jako šampion celé Tour de France 2022. Svého rychle projíždějícího kamaráda jen plácnul po zádech, a když se vracel na svou původní pozici, byly v jeho očích vidět slzy a on schovával obličej do dlaní.

Nezdolného na kole zlomily emoce!

„Jsou to velké emoce. Vyhrát Tour je pro nás speciální, dneska to byl snový scénář. Jonas je silný závodník, ale i dobrý kluk. Byly to skvělé tři týdny s celým týmem, je to něco neuvěřitelného,“ soukal ze sebe pak v televizním rozhovoru, ještě stále značně dojatý.

Také už jistý vítěz žlutého trikotu jen těžko líčil, co to pro něj znamená, a po několika otázkách rozhovor ukončil takto: „Trochu mi dochází slova, omlouvám se…“

Ještě před tím ale také nezapomněl zmínit, jak důležitá je i pro něj parta, kterou v nizozemském týmu mají. „Celý tým se hodně nadřel, byli neuvěřitelní. Woutova reakce v cíli jen ukazuje, jak jsme si blízcí, je to něco výjimečného, co máme uvnitř týmu. Jsem šťastný, že Wout dnes vyhrál. Všechno jsou to mí dobří kamarádi, v podstatě bratři.“