Souboj dvojčat na úvod Tour, slaví Adam Yates. Hvězda po pádu končí

První etapy Tour de France bývají vždy velmi nervózní a pramení z toho často obří pády. Nervozita v pelotonu jistě panovala i na startu 110. ročníku, který v sobotu vidělo baskické Bilbao. Naštěstí ale bouřící davy podél trati, ani fanoušci u televizí po celém světě žádný hromadný pád neviděli. I když jeden z favoritů na celkové pódium v závodu skončil.

Etapa se rozjela v ostrém tempu, pětici uprchlíků nehodlal peloton věnovat příliš velký náskok, aby pak nemuseli adepti na vítězství a první žlutý dres vynaložit nadměrné úsilí na jejich dotahování.

V prvním úniku letošní Staré dámy jsme mohli pozorovat Pascala Eekhorna (Lotto-Dstny), Simona Guglielmiho (Arkea-Samsic), Valentina Ferrona (TotalEnergies), Liliana Calmejanea (Intermarche-Circus-Wanty) a Jonase Gregaarda (Uno-X Pro Cycling). Dostiženi byli až 51 kilometrů před cílem, kdy přišla na řadu poslední dvě náročná stoupání.

Výjezd na Vivero byl ještě bez problémů, nic zásadního se v něm nestalo, jen postupně odpadali slabší závodníci. Ovšem při sjezdu z něj došlo k něčemu, co hodně ovlivní další průběh Tour. V jedné ze zatáček skončili na zemi Richard Carapaz a Enric Mas. V záběru kamer samotný pád příliš vidět nebyl, zato mohli fanoušci sledovat, jak o oba pečují lékaři závodu. Pád v téměř šedesátikilometrové rychlosti znamenal pro úřadujícího olympijského šampiona Carapaze poranění kolene. U Mase doktor kontroloval pravé rameno a lopatku.

Trvalo to několik minut, po nichž Carapaz se zjevně poraněným levým kolenem přeci jen nastoupil na kolo a etapu s víc než patnáctiminutovým mankem na vítěze dokončil. Jeho celek EF Education-Easy Post tak musí nyní výrazně změnit taktiku, která před Grande Boucle byla jasná – dostat se s Ekvádorcem na pódium.

Úplně stejně na tom je nyní i Movistar, ovšem s tím rozdílem, že jejich lídr úvodní etapu nedokončil.

O vítězi a prvním nositeli žlutého dresu se rozhodovalo v závěrečném stoupání a sjezdu z něj. O Cote de Pike všichni věděli, že půjde o extrémně prudký kopec. Po zahájení stoupání ale překvapivě řada favoritů etapy rychle odpadla, vepředu se z hlavních mužů udrželi Tadej Pogačar, který se snažil urvat Jonase Vingegaarda, což se mu však nepovedlo. Naopak se z týmu UAE Emirates do čela dostal Adam Yates, který je letos společně se Slovincem lídrem své stáje.

Situace 8 kilometrů před cílem pak vypadala tak, že vepředu se octla dvojčata Yatesova – Adam a Simon (Jayco AlUla). A jelikož bráchové vzorně spolupracovali, bylo v samotném závěru jasné, že si to o vítězství rozdají mezi sebou. Silnějším byl tentokrát Adam.

„Nevím, co říct. Snažili jsme se připravit pozici pro Tadeje, on zaútočil, ale pak byl protivítr v klesání, tak jsem využil pozice, přiletěl jsem zezadu. Poté mi tam přijel brácha do háku, jeli jsme spolu, ani jsem nevěděl, jestli s ním mám spolupracovat. Ale slyšel jsem ve sluchátku, že ano. A takhle to dopadlo,“ hlásil s obrovským úsměvem šťastný vítěz.

Jelikož jde o dvojčata, všichni čekali ohromnou bitvu. Jenže Simonovi v závěru došly síly dřív. „Věděl jsem, že je na tom opravdu dobře, potrénovali jsme spolu. Je skvělé s ním takhle dojíždět do cíle. Jsem rád, že jsem s ním vydržel, protože mě v jednom okamžiku málem utrhnul. Jsem strašně šťastný, že jsem vyhrál,“ dodal Adam.

Bonusem k jeho výhře je i žlutý dres pro lídra závodu. Není to však poprvé, co jej poveze. „Už jsem ho získal, tehdy to pro mě byl skvělý moment. Ale chci se udržet nohama na zemi. Tadej je ten hlavní a já mu budu pomáhat. Je skvělé, že můžu být spolu lídrem, který dostává konkurenční tým pod tlak. Jsme dva lídři, ale Tadej je tím hlavním a jsem si jistý, že předvede dobrou práci.“

V neděli je na programu hodně podobná etapa té úvodní, tentokrát s cílem v San Sebastianu, kde se jezdí i slavná klasika.

Cyklistický závod Tour de France - 1. etapa (Bilbao - Bilbao, 182 km):

1. A. Yates (Brit./UAE Team Emirates) 4:22:49 2. S. Yates (Brit./Jayco-AlUla) -4, 3. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates), 4. Pinot (Fr./Groupama-FDJ), 5. Woods (Kan./Israel-Premier Tech), 6. Lafay (FR-/Cofidis) všichni -12.