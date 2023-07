Startuje Tour de France: tíha leží na Dánovi, ale co čekat od Pogačara?

Jonas Vingegaard loni překazil plány Tadeje Pogačara na hattrick na Tour de France. V tu chvíli bylo jasné, že letos se máme opravdu na co těšit, protože mladý Slovinec bude extrémně nabuzený, aby loňský kolaps napravil. Jenže přišlo zranění a hned je všechno jinak. Jak tedy na tom dva největší adepti na žlutý trikot v Paříži jsou a co čekat od úvodních etap v Baskicku?

Tihle dva se umí divákům postarat o nezapomenutelné cyklistické zážitky. Vždyť kdo z vás vytěsnil z hlavy neskutečný výkon Tadeje Pogačara v časovce na Planinu krásných dívek a jeho senzační první výhru na Tour de France 2020?

Určitě si také vzpomínáte na loňský Col du Granon a parádní taktickou bitvu týmu Jumbo-Visma. Ten dostal do úzkých tehdejšího muže ve žlutém a ukázal, že i Pogačar je jen člověk. Naopak Jonas Vingegaard demonstroval, že jeho sebevědomá slova před třítýdenním putováním měla naprosto reálný základ.

Nová situace

Teď je tu ovšem nový ročník a zcela nová situace. Tíha obhajoby bude ležet na ramenou dánského cyklisty. V případě Pogačara navíc, kromě bojovnosti a zarputilosti, mnozí nevědí co čekat. Slovinský závodník si totiž na monumentu Lutych-Bastogne-Lutych 23. dubna zlomil zápěstní kůstky, nějakou dobu vůbec nemohl na kolo a kondičku udržoval běháním. Poté začal jezdit alespoň na trenažéru, venku nejprve na časovkářském speciálu, kde si mohl zápěstí položit.

Zhruba po měsíci pak odjel na týmové soustředění do vyšší nadmořské výšky do Sierra Nevady, kde sice s ortézou, ale přece jen už víc jezdil na své silničce. Zatímco Vingegaard absolvoval naplánovanou přípravu a objížděl etapové podniky včetně toho posledního – Critéria du Dauphiné. Právě na této jedné z generálek na Grande Boucle demonstroval aktuální sílu a formu.

Tolik na vysvětlenou, jaká je výchozí pozice dvou největších rivalů o celkové vítězství 110. ročníku Staré dámy. Vingegaarda favorizují téměř všichni včetně sázkových kanceláří. On ale na to nehledí.

„Vždy to záleží na tom, kdo je v nejlepší formě na konci tří týdnů. Není důležité říkat, kdo je velkým favoritem. Stejně tak to můžu říct o Pogačarovi,“ bránil se Dán velkému tlaku krátce před Grand Départ v baskickém Bilbau.

„Soustředím se jen na sebe a na to, abych byl co nejlépe připravený. Přemýšlím nad tím, co bych mohl zlepšit. V posledních dvou měsících jsem se zaměřil jen na trénink, a abych byl v optimální kondici na Tour de France. Myslím, že jsem tam, kde jsem chtěl být, a těší mě má forma,“ dodal ještě.

Obhájce loňského triumfu navíc odhaduje, že největší rival zaútočí hned v první kopcovité etapě, čili už dnes. „Očekával bych, že to tak bude, trochu jako loni. Já musím být připravený, musíme udělat co nejlepší práci a uvidíme, co dokážeme.“

I sám Pogačar slibuje agresivní styl závodění od začátku. Zároveň však připustil, že zlomenina zápěstí mu hodně nabourala přípravu na Starou dámu. Dvě ze tří kůstek už jsou zcela zahojené, ovšem člunková kost ještě prý zcela ne. A její mobilita je v Pogačarově případě na 70 procentech.

„Takže uvidíme až v závodu, jestli jsem na první náročný týden stoprocentně připravený. V posledních dvou týdnech jsem měl dobrý trénink. Jenže normálně jedete před Tour Dauphiné nebo Kolem Švýcarska a já jel jen domácí mistrák,“ konstatoval cyklista, který slovinskou časovku i silniční závod ovládl. „Myslím, že nohy mám dobré, mentálně jsem taky na velmi slušné úrovni, takže doufám, že jsem připravený,“ dodal.

Strategie dvou lídrů

V prvním týdnu čekají na závodníky náročné klasikářské i horské etapy. „Když jsem prvně viděl itinerář, byl jsem z úvodního týdne nadšený. Jenže po zranění jsem teď trochu nejistý, co se těchto etap týká. Ale doufám, že budu mít dobré nohy.“

Pro všechny případy jeho stáj UAE Team Emirates přišla se zcela novou strategií dvou lídrů. Tu známe třeba v podání Jumbo-Visma z loňska či z dřívějška u týmu Ineos Grenadiers (Sky). A tak do hry vstupuje Adam Yates jako druhý hlavní muž.

„Nejsem si stoprocentně jistý svou kondicí, nejel jsem před Tour žádný etapák, to v mé přípravě chybělo. Takže je lepší mít dva jezdce na celkové pořadí než jednoho. Jsme tým, fungujeme společně, společně chceme dosáhnout jednoho cíle – vyhrát Tour de France. A je jedno, kdo z nás to dokáže,“ prohlásil Pogačar.

„Jonas je hlavním borcem Tour de France. Dominoval na Douphiné a řekl, že ještě nebyl v top formě, takže se nemůžu dočkat, co tady předvede. Já na Dauphiné nejel, ale Adam ano a byl Jonasovi blízko. Myslíme si, že společně můžeme být super silní,“ pronesl dvojnásobný vítěz Tour.

Tři týdny jsou dlouhá doba, a ačkoliv všichni nyní favorizují Vingegaarda, je třeba nezapomínat na to, že ani on není nedotknutelný a nezničitelný. To se loni ukázalo u Pogačara nebo třeba před lety u Chrise Frooma, jenž jako jasná jednička musel odstoupit po pádu kvůli zranění. Velkou roli také sehraje síla jednotlivých týmů.

Týmy největších favoritů

JUMBO-VISMA

1 Jonas VINGEGAARD – lídr týmu, obhájce loňského vítězství

2 Tiesj BENOOT – jeden z pomocníků do hor a také vynikající klasikář

3 Wilco KELDERMAN – Nizozemec by se měl v horách po boku Vingegaarda dlouho udržet

4 Sepp KUSS – momentálně nejlepší vrchařský domestik na světě, na Giru výrazně pomohl k triumfu Primoži Rogličovi

5 Christophe LAPORTE – jeho role bude na rovinách a v kopcovitém terénu, mohl by být pomocníkem Van Aerta v cestě za etapami

6 Wout VAN AERT – sám bude bojovat o vítězství v etapách, loni prokázal, že je i výrazným pomocníkem týmového lídra

7 Dylan VAN BAARLE – když bude zodpovědnost kontrolování etapy na nizozemské sestavě, čekejte v čele pelotonu právě jeho

8 Nathan VAN HOOYDONCK – jeho úkoly budou stejné jako v případě Van Baarleho

UAE TEAM EMIRATES

11 Tadej POGAČAR – od dvojnásobného vítěze TdF nemůžete čekat nic jiného než útok na žlutý dres

12 Mikkel BJERG – vynikající časovkář bude užitečný hlavně při udávání tempa na rovinách

14 Felix GROSSSCHARTNER – jeden z důležitých domestiků v klíčových horských etapách

15 Vegard Stake LAENGEN – zkušený Nor může být pomocníkem Pogačara v klasikářských etapách

16 Rafal MAJKA – zásadní muž do hor

17 Marc SOLER – stejně jako u Majky a Grossschartnera bude stěžejní jeho práce v horách, dost možná se bude tato trojice snažit oslabit Vingegaardův horský kontingent

18 Matteo TRENTIN – Itala můžeme očekávat v důležitých etapách v bojích o únik, aby byl později k dispozici svým lídrům

19 Adam YATES – letos vidíme u týmu z Emirátů výraznou změnu, budou mít hned dva lídry, tím druhým bude jedno z britských dvojčat