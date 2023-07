Nebezpečí na Tour: připínáčky na silnici a defekty. Vy pi*omci, zuřila oběť

Baskičtí fanoušci připravili na úvod letošní Tour de France vynikající atmosféru. Našla se však i stinná stránka. Dvacítka cyklistů objevila v závěru druhé etapy ve svých kolech zapíchnuté připínáčky, a to v mnoha případech hned několik. Například Tom Pidcock v neděli s pomalým defektem dojel do cíle a skončil čtvrtý, jiní museli měnit kola.

Hodně rozčilený vzkaz nechal po nedělní etapě na sociálních sítích fanouškům Lilian Calmejane z celku Intermarché-Circus-Wanty. Není se čemu divit, přidal k němu video, na kterém je vidět, že v jeho kole skončilo hned několik zapíchnutých připínáčků.

„Děkuji za takové hovadiny. Nemyslím, si, že jsem byl jediný, kdo měl v závěru etapy defekt. Měli byste vědět, že můžeme spadnout a nepříjemně se zranit díky takovým kravinám, vy pitomci!“

Opravdu jediný nebyl, podle informací z týmů takových jezdců bylo 15 až 20.

K této události došlo někde v posledním a nejdůležitějším kopci etapy končící v San Sebastianu, tedy ve stoupání na Jaizkibel. Několik závodníků muselo okamžitě vyměnit kola, jiní i s defektem dojeli až do cíle. Mezi takové patřila jedna z hvězd Tom Pidcock.

„Měl jsem pomalý defekt, cítil jsem to při sjezdu z Jaizkibelu, trochu mi to v zatáčkách ulítávalo,“ přiznal britský cyklista webu Cycling News. I tak ale projel cílem na čtvrtém místě.

„Někdo musel připínáčky naházet v některém z měst, protože jsem viděl tak patnáct až dvacet defektů. U některých se to projevilo okamžitě, jiní s tím pokračovali. Je to škoda. Naštěstí to nepotkalo Simona Yatese. Ale několik kluků mělo defekt v důležitém momentu etapy,“ popisoval manažer týmu Jayco AlUla Matt White.

Organizátoři přiznali, že o tomto incidentu vůbec nevěděli, a tak se k němu nemohli vyjádřit.