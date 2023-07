Tour ONLINE: 7. etapa. „Oddech“ po dvou náročných dnech, únik asi neklapne

OČIMA PETRA VAKOČE:

„Nejsme na pobřeží, takže nehrozí vítr, to znamená další příležitost pro sprintery. Je pravda, že na posledních Tour byly i rovinaté etapy, kde překvapil únik, třeba Matej Mohorič. Ale bylo to dané i tím, že už tam nebyli všichni sprinteři, nebylo tolik týmů, které by to chtěly kontrolovat. Ale nemyslím, že tohle bude ten případ. Čekám sprint, budou tam tak čtyři týmy, které budou tahat: Quick-Step, Astana, Alpecin, Jayco, možná se přidá pár dalších.“