Těžký spurt ovládl mistr světa. Konec fenomenálního Cavendishe

Měl to být den, kde se předvedou klasikáři. A vlastně to tak i bylo. Vítěz etapy do Limoges Mads Pedersen se řadí spíš k rychlým klasikářům. Zklamáním byl tento dojezd pro Wouta van Aerta, který chtěl hodně vyhrát. Sobota ale přinesla i nepříjemné momenty. Po pádu musel odstoupit Mark Cavendish, který tak už nevytvoří nový rekord v počtu vyhraných etap. Nebyl ale jediný, kdo na Tour de France skončil.

Šance pro klasikáře, nebo kontrola sprinterských týmů? Na tuto otázku nedokázal před startem sobotní 8. etapy odpovědět prakticky nikdo z dotázaných závodníků. Všechny týmy ale počítaly s tím, že pokusy o to dostat se do úniku budou četné a mohou být dlouhé.

Hodně aktivní byl v těchto snahách třeba Mads Pedersen, mistr světa z roku 2019 a muž, kterému se dosud v hromadných dojezdech nedařilo, jak by si přál. I proto se o vítězství chtěl pokusit z úniku. Jenže ostatní týmy byly proti, odjet ho nenechaly, a tak se před peloton dostala jen trojice mužů: Tim Declercq, Anthony Turgis a Anthony Delaplace.

Chvíli to vypadalo, že se bude jednat o poklidnou etapu. Jenže 61 kilometrů do cíle přišel šok. Mimo záběr kamer spadl Mark Cavendish a nezvedal se. Jednou se sice pokusil vstát, ale ve chvíli, kdy se opřel o ruku, pochopil, že to nepůjde, a zůstal ležet.

„Byli jsme na konci pelotonu, před prvním stoupáním. Něco se před námi stalo, prostě to zastavilo, Cav musel zabrzdit, někdo tam změnil linii, on si o něj přeložil a spadl. Zůstal jsem s ním, ale bylo jasné, že nemůže pokračovat. Takže jsme museli jet dál a nechat ho tam. Neměli jsme možnost si tam něco říct,“ líčil pro Eurosport situaci Gianni Moscon, jeden z Cavendishových domestiků.

Rekordu v podobě 35 vyhraných etap na Tour de France se tak už britský cyklista ani fanoušci nedočkají.

V etapě z Libourne do Limoges dlouhé 200,7 kilometrů to navíc nebyl jediný pád a odstoupení. Na svůj druhý start na Staré dámě nebude úplně nejlépe vzpomínat člen týmu Petera Sagana TotalEnergies. Ve chvíli, kdy už byl celý peloton opět pohromadě a uprchlíci dostiženi, skončil na zemi Steff Cras. To bylo 6,5 kilometrů před cílovou páskou a se zlomenou klíční kostí musel i on na Tour skončit.

V tomto pádu zůstal také jeden z mužů v popředí celkové klasifikace Simon Yates. Než se posbíral a dostalo se k němu nové kolo, ztratil drahocenný čas a cílem projel 47 sekund za hlavním polem. To pro něj znamená pokles o 2 místa na 6. příčku průběžné klasifikace.

Sobota ale nepřinesla jen stinné stránky nejslavnějšího závodu světa. Z vítězství ve 110. edici se konečně mohl radovat někdejší světový šampion Pedersen. Ve spurtu do kopce na něj byl krátký i Jasper Philipsen, který zatím ovládl všechny hromadné dojezdy. Tentokrát už mu ale Dán šňůru přetrhl.

„Ráno jsme nevěděli, jestli to bude únik nebo sprint, ale sprinterské týmy nechtěly únik, zůstali jsme v klidu v balíku. I já jsem se už od startu etapy snažil, ale nešlo to, tak jsem se pak soustředil na dojezd. Tým mě tam přivezl na skvělé pozici a měl jsem naštěstí nohy, abych to dotáhl až do cíle,“ pochvaloval si v cíli Pedersen.

Sám si ale v jedné chvíli už myslel, že to opět nedopadne. „Byl to opravdu strašně dlouhý sprint, navíc do kopce. Už jsem si 50 m před cílem skoro sedl, navíc sprinteři se strašně blížili, bylo to fakt těžké. Ale je jedno, jestli vyhrajete o dva metry nebo o centimetr,“ pousmál se.

I on pak vyjádřil lítost nad zraněním Cavendishe. „Je to smutné. Pro mě byla čest s ním závodit, vždy jsem s ním měl dobrý vztah. Je to legenda a takhle by neměl končit na Tour. Přeju mu jen to nejlepší a doufám, že ještě do nějakého závodu nastoupí.“

Cyklistický závod Tour de France - 8. etapa: Libourne - Limoges (201 km):

1. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 4:12:26, 2. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 4. Groenewegen (Niz./Jayco-AlUla), 5. Eekhoff (Niz./Dsm-firmenich), 6. Coquard (Fr./Cofidis) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 34:09:38, 2. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -25, 3. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) -1:34, 4. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -3:30, 5. A. Yates (Brit./SAE Team Emirates) -3:40, 6. S. Yates (Brit./Jayco-AlUla) -4:01.