Bouře na Col de la Loze: černý den Pogačara, uragán Gall a zácpa v kopci

V úvodu etapy se sbíral ze země. Nešlo však o nic zásadního, co by mělo Tadeje Pogačara ovlivnit. Přesto se v zásadním stoupání celého letošního ročníku naskytl dost smutný pohled. Slovinec, který sliboval po časovce útoky, se zhruba 8 kilometrů před vrcholem Col de la Loze úplně zlomil. Do rádia zahlásil: Jsem pryč, jsem mrtvý. Pak už Jonas Vingegaard jen navyšoval průběžné vedení na 7:35 minut. Etapu v neskutečném tempu ovládl mladík Felix Gall.