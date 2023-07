TOP sprinter Tour po úspěchu mění přezdívku. Proč byl „Katastrofa“?

Tohle je také jeho Tour de France. Od páté etapy jsme viděli v zeleném dresu pro nejlepšího sprintera pouze Jaspera Philipsena, závodníka týmu Alpecin-Deceuninck. S Mathieu van der Poelem, který mu dělal prvotřídního rozjížděče, ovládl v úvodním bloku všechny ryze sprinterské etapy. Tedy 3. díl do Bayonne, hned následující na autodromu v Nogaru a pak 7. etapu do Bordeaux. Právě tu mu mnozí zazlívali, že tam ne moc regulérním sprintem sebral Marku Cavendishovi historickou 35. výhru na Staré dámě.

Jako důkaz, že je tím nejlepším sprinterem 110. ročníku, pak Belgičan přidal ještě vítězství číslo 4. To zapsal v 11. etapě do Moulins. Pak už ale dostali rychlíci pelotonu příležitost až v neděli v Paříži, kde už to však nebylo ono. „V cíli mi říkal, že už neměl nohy,“ přiznal Van der Poel.

Zároveň ale na adresu týmu a především pak svého kolegy prohlásil: „Máme za sebou opravdu fantastickou Tour. Jasper má čtyři vyhrané etapy, zelený dres, asi jsme nemohli chtít víc.“

Měl pravdu. Chlapík s obrovskými stehny, ale zároveň s neuvěřitelnou výdrží v horách, tak mohl po těchto úspěších změnit svou přezdívku. Ta dosud zněla Jasper Disaster (katastrofa). Jako vysvětlení by vás mohlo napadnout třeba to, že v hromadných dojezdech si může občas počínat nebezpečně, a soupeři se obávali nějaké katastrofy.

Jenže pravda je prý jinde. Údajně si ji vysloužil kvůli neorganizovanosti svého kufru a především křesla v autobuse, které bylo vždy zaházeno spoustou oblečení a bylo tak jasné, kdo tam má sedět.

K přezdívce měl přijít už během svého působení v týmu UAE Emirates. Možná jste si během letošní Tour všimli řady družných hovorů s Tadejem Pogačarem. Spolu se znají právě z tohoto jeho působení v letech 2019 a 2020…

Už po třech sprinterských výhrách v řadě se Philipsena mnozí ptali, zda už mu nyní mohou začít říkat Jasper the Master. Po čtvrté výhře a s ohledem na to, že vloni ovládl hromadný dojezd na Elysejských polích, už asi nebylo otázek třeba.