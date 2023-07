Vítězná kola na Tour: Kolik stojí vybavení Vingegaarda či Pogačara?

Z napínavého souboje dvou nejlepších cyklistů světa nakonec vyšel vítězně Jonas Vingegaard. Dánský rychlík obhájil prvenství na Tour s náskokem sedm a půl minuty před slovinským fenoménem Tadejem Pogačarem. A jaká kola měl při tom k dispozici? Kanadský výrobce Cervelo dodal Vingegaardovi dva typy. Model R5 pro horské etapy a S5 pro rovinatější. Do Paříže dojel Vingegaard se žlutým Cervelo S5 doplněným o vlastní grafiku. Ta odkazuje na to, že „Iceman“ legendární závod ovládl již podruhé za sebou.

Puntíkatý dres pro „krále hor“ ukořistil Giulio Ciccone ze stáje Trek. Italský miláček by rád soutěž vrchařů ovládl na všech třech Grand Tours. V tuto chvíli mu chybí už jen španělská Vuelta. Šanci zkompletovat sbírku bude mít už na měsíc. Většinu bodů na vrchařských prémiích „Staré dámy“ posbíral na modelu Emonda - lehkém kole určeném pro stoupání. Na závěrečnou rovinatou etapu mu však mechanici připravili Madone SLR.

Belgický závodník byl bezesporu nejsilnějším sprinterem letošní Tour. Od páté etapy zelený dres už nikomu nepropůjčil. Čtyřikrát dokázal vyhrát, dvakrát byl druhý a s obrovským náskokem ovládl bodovací soutěž. „Psychicky to bylo velmi náročné. Tour není žádná vyjížďka pro radost. Dost jsem trpěl,“ zhodnotil po skončení závodu.

Černé COLNAGO V4RS Tadeje Pogačara

Cena: 15 105 euro / 363 500 Kč

Ačkoliv na nejcennější žlutý trikot letos nedosáhl, odváží si alespoň bílý dres pro nejlepšího jezdce do 25 let. „Byla to úžasná Tour. Jsem velmi šťastný, že jsem v Paříži na pódiu a ještě jednou v bílém. Děkuji všem a sbohem mému milovanému bílému trikotu... Už nejsem mladý,“ usmíval se po slavnostním ceremoniálu hvězdný Slovinec, který letos v září oslaví 25. narozeniny. Závěrečnou etapu zdolal na modelu V4Rs italské značky Colnago. Kolo v černé barvě doplnili mechanici o bílé sedlo a omotávky řídítek.