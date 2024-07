Český parťák o Siru Markovi: divočejší léta, ale i luxusní odměny pro kolegy

Tak přeci to dokázal! Teď už jednoznačně nejlepší sprinter světové cyklistiky Mark Cavendish se zapsal do historie Tour de France, když ve středu urval rekordní 35. vítězství. Nebyl snad nikdo, kdo by mu to nepřál, a to někteří byli i u jeho divočejších let. Jako třeba Čech František Raboň. Jak se uměl odvděčit, v čem si ho kolega váží a o co poprosil Sir Mark Pogačara?

Když se jeho parťáků nebo soupeřů zeptáte na Marka Cavendishe, opakují se často hlavně tyto věty: 1. Nikdy Marka nepodceňujte. 2. Léta, kdy jej řada lidí považovala za náfuku, se dají pochopit.

To první se dokonale potvrdilo ve středečním sprintu. V něm si famózně na Tour de France dojel pro etapovou výhru s číslem 35 a tedy absolutní rekord v počtu vyhraných etap na Staré dámě.

Ten do té doby držel s legendou tohoto sportu Eddy Merckxem, který mu pak prostřednictvím sociálních sítí také popřál: Gratulace Marku Cavendishovi za tento historický počin. Můj rekord překonal tak příjemný kluk.

A tím se dostáváme i ke druhému tvrzení, kde se Cavendishe, kterému britský král Karel III. nedávno udělil titul Sir, mnozí zastávají za jeho bouřlivá léta.

Kariéra rodáka z ostrova Man se totiž dělí do dvou částí. „Ta první je asi trošku divočejší, i z pohledu závodnického, kde byl výkonnostně absolutně dominantní, ale přišlo tam vyrovnávání se se slávou, penězi a všemi věcmi okolo,“ říká František Raboň, jenž také kdysi patřil k Cavendishovým pomocníkům.

Britský cyklista má na svém kontě 165 vítězství, z toho 35 z Tour de France. To první na nejslavnějším závodu světa přišlo 9. července 2008, v tom samém ročníku přidal ještě další tři. S kupícími se výhrami se dostavila i velká sláva a peníze. Ale také odvrácená strana. V té době jej spousta fanoušků považovala za náfuku, čemuž často i sám pomáhal. A díky svému agresivnímu stylu závodění nebyl příliš oblíbený ani mezi soupeři. Ovšem který sprinter, jenž všechny obírá o výhry, je?

„Já jsem se ho vždycky zastával. Když se před startem podepíšete ‚tisíci‘ lidem a jednomu ne, protože už opravdu musíte jet na start, a on to rozmázne na sociálních sítích a podobně, tak už to jede. To je asi úděl velkých hvězd a celebrit. Ale myslím, že v tomhle postupem času s rodinou, s dětmi vyzrál, už je to jiné kafe. Je vidět, že se výrazně změnil, asi zmoudřel,“ dostává se Raboň do současnosti. „Asi je jasné, že nemůže být každý jako Tadej Pogačar, že to všechno zvládá bez problémů,“ dodává ještě.

Po létech, kdy si britský silniční cyklista, ale i dráhař prošel zdravotními komplikacemi v podobě viru Epsteina-Barrové, se nemohl vrátit na původní vítěznou vlnu a před čtyřmi lety dokonce po jednom ze závodů v slzách zvažoval konec kariéry. Jenž jestli je pro něj něco typické, je to zatvrzelost. Nic nevzdal a rok na to už zase řádil na Tour de France. Teď se za vše, co musel obětovat, dočkal patřičné odměny.

Také on však dokázal vždy svým parťákům vyjádřit vděčnost. „Uvnitř týmu byl úplně jiný než navenek. Maximalista, to je ostatně doteď. A když všichni dělali práci tak, jak jsme se domlouvali, tak byl vděčný. Všechny kolegy, se kterými během kariéry závodil v týmu, si pamatuje jménem. Když se vidíme, tak si skočíme do náruče, a to už je to taky nějaký pátek, co jsme spolu jezdili,“ popisuje Raboň.

Ani v bouřlivějších dobách na kolegy nikdy nezapomněl a vždy je pochválil. „Pokaždé zmínil nás i sportovní ředitele, že bez těchto lidí by to měl jako sprinter strašně těžké, tolik vyhrávat.“

Když se dařilo, nezůstával prý jen u slovních pochval. „Neskutečně to prožíval a vždycky, opravdu vždycky se snažil odměňovat. Historky, co rozdal luxusních hodinek, jsou pověstné. Nebo mně poslal výbavu do nového bytu, když jsem se stěhoval,“ vzpomíná bývalý český profesionál.

Cavendish se dnes těší velkému respektu soupeřů, řada gratulantů po jeho 35. triumfu byla velmi dlouhá. Nechyběl ani muž ve žlutém Tadej Pogačar, se kterým došlo i na škádlení. Cavendish k němu přišel, když se po etapě vyjížděl. Nejprve si podali ruce, Slovinec hned slezl z kola, aby se objali. Do toho Cav s úsměvem prohlásil: „Ne že mě překonáš.“ „Tak to se neboj,“ reagoval Pogačar.

Dvojnásobný celkový vítěz Tour de France má nyní na svém kontě 12 výher. Nedá se však čekat, že by na tomto podniku vydržel tak dlouho, jako britský rekordman. Ten totiž nyní startuje na svém patnáctém ročníku! Teď už prý definitivně posledním.