Dramatická časovka pro Evenepoela, i tak slaví. Žlutý dres se nepřevléká

Zdálo se, že papírové předpoklady pro první časovku letošní Tour de France se bez potíží naplní. Tedy že v ní zvítězí úřadující světový šampion Remco Evenepoel. Jenže nakonec to přeci jen s nějakými nervy bylo. V závěru si totiž Belgičan myslel, že má defekt. I tak ale etapu vyhrál a získal další čas na Jonase Vingegaarda. Obhájce tentokrát tak suverénní nebyl. Žlutý dres udržel Tadej Pogačar. Jediný český účastník Jan Hirt zaostal za vítězem o více než čtyři a půl minuty a obsadil 127. místo.

Na Tour de France už sice mají závodníci za sebou jednu těžkou horskou etapu, ovšem pořádná zkouška přišla až nyní. Jak se totiž v posledních letech ukázalo, významnou roli na největším cyklistickém klání planety hrají i souboje s chronometrem. A tak všichni s velkým napětím očekávali, jak si poradí Tadej Pogačar s Remcem Evenepoelem, jenž je v rovinatějších časovkách silnější. A také jak je na tom po těžkém pádu a s tréninkovým mankem Jonas Vingegaard.

I dřívější průběh 7. etapy ale přinesl hodně zajímavého. Prvním, kdo ji měl za sebou, byl středeční hrdina Mark Cavendish. Pro něj šlo o to tratí projet hlavně bez problémů, ale úplně volně také jet nemohl. „V dnešní době musíte jít naplno, abyste splnili časový limit. Ale jinak to bylo spíš jen o tom ji projet a posunout se dál,“ připustil nejlepší světový sprinter.

Poté, co si s tratí bez problémů poradil, se už mohl těšit na volný zbytek dne. „Byla to hezká trať, ale rozhodně nemůžu říct, že bych si ji užil. Nicméně teď už to mám za sebou a můžu strávit zbytek dne s rodinou,“ hlásil nadšeně Cavendish.

Pověst skvělého časovkáře potvrdil Stefan Bissegger, jenž byl prvním, kdo se výrazně přiblížil k 30 minutám stráveným na trati 25,3 kilometrů dlouhého souboje s chronometrem.

Ovšem při jeho jízdě občas divákům a také jeho sportovním ředitelům zatrnulo. Některé zatáčky totiž projížděl na samé hraně rizika. „V závěru jsem v některých zatáčkách udělal trochu chyby, byl jsem už unavený. Nemohl jsem si trasu pořádně načíst, ale myslím, že jsem předvedl solidní jízdu,“ dodal Bissegger.

Jenže v křesle pro průběžného lídra etapy si dlouho neposeděl. Překvapivě ho z něj vystrnadil mladý domácí závodník Kévin Vauquelin, vítěz letošní 2. etapy.

„Začátek Tour nebyl jednoduchý, ztratil jsem ambice na žlutý trikot, i když alespoň se mi povedlo vyhrát etapu. Teď jsme věděli, že časovka pro mě není špatná. Bylo také skvělé u trati slyšet fanoušky, kteří mě poznávali a povzbuzovali,“ pochvaloval si domácí atmosféru.

I on se však musel brzy s pozicí vedoucího muže rozloučit. O 76 setin sekundy byl totiž rychlejší Victor Campenaerts, někdejší držitel světového rekordu v hodinovce. Ten se přesvědčil o tom, že je občas důležité nespoléhat jen na různé měřicí přístroje, ale také na pocit.

„Časovka pro mě začala zvláštně, wattmetr úplně nefungoval, což pro mě byla nová zkušenost, musel jsem jet jen na pocit. V polovině stoupání se to zase zapnulo a viděl jsem, že jedu dobrým výkonem. Ale jinak jsem si to užil, poprvé jsem jel v aerodynamické helmě a bavilo mě to. Je skvělé být součástí vývoje, podílel jsem se i na vývoji nového kola,“ řekl Belgičan.

V horkém křesle Campenaerts chvíli vydržel. Obávat se musel až těch úplně nejlepších v samotném závěru. Už Primož Roglič vykazoval lepší mezičasy a také v cíli byl rychlejší než dosavadní lídr. Ale netrvalo to dlouho. V průběhu trati bylo jasné, že hlavně trojice Vingegaard, Pogačar a Evenepoel je velmi vyrovnaná. Vingegaard i se značným tréninkovým mankem, kdy se podle jeho sportovního ředitele posadil na časovkářský speciál teprve před měsícem, držel solidní čas, Rogliče překonával, ovšem Evenepoel byl od samotného výjezdu ze startovní rampy jasným favoritem a potvrzoval to i velmi rychlými mezičasy, na které nestačil ani Pogačar.

Jenže jen pár minut před tím, než projel cílem, měl Evenepoel nepříjemné potíže. Ukázal pravou rukou, poté poskočil na svém časovkářském speciálu, ale pokračoval dál.

„Myslel jsem si, že mám defekt, ale možná že tam jen někdo udělal zvuk, který se podobal defektu. Pak jsem ale zjistil, že kolo prázdné nemám a můžu pokračovat dál. Musel jsem však jet zatáčky s rezervou, ale zároveň na limitu, protože Tadej za mnou jel taky skvěle. Říkal jsem už včera, že i on umí jet skvělou časovku,“ popisoval pak v cíli Evenepoel. Tou dobou už se mohl radovat ze své první etapové výhry na Tour de France.

Pogačar sice předvedl dobrý výkon, ale profil této časovky byl opravdu jako šitý na míru muži, který v jiných soubojích s časomírou vozí dres s duhou, tedy pro mistra světa. Tady vezl bílý pro nejlepšího mladíka Tour.

„Měl jsem opravdu dobrý den. I když ten kopec byl hodně těžký. Začátek jsem jel velmi svižně, ale pak to bylo i technické. Užil jsem si to, byla to skvělá trasa a tohle vítězství je super,“ usmíval se aktuálně druhý muž průběžného pořadí.

Na Pogačara teď Evenepoel ztrácí 33 sekund, třetí Vingegaard už 1:15 minuty.

„Dosud jsme moc nepřemýšleli nad odstupy v celkové klasifikaci, chtěli jsme etapu. To je splněno a teď se budeme soustředit na další dny,“ pronesl Belgičan.

Další stěžejní prověrka je na programu už v neděli, kdy se jede etapa s úseky po bílém štěrku. Zatímco Pogačar letos na podobném povrchu na Strade Bianche předvedl absolutní dominanci, Evenepoel při svém prvním Giro d´Italia v roce 2021, kde tyto gravelové segmenty byly, pohořel.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 7. etapa: individuální časovka (25 km):

1. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick-Step) 28:52, 2. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) -12, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -34, 4. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -37, 5. Campenaerts (Belg./Lotto-Dstny), 6. Vauquelin (Fr./Arkéa-B&B Hotels) oba -52, ...127. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -4:34.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar 27:16:23, 2. Evenepoel -33, 3. Vingegaard -1:15, 4. Roglič -1:36, 5. Ayuso (Šp./UAE Team Emirates) -2:16, 6. Almeida (Portug./UAE Team Emirates) -2:17, ...101. Hirt -1:05:43.