Girmay vládne sprintům na Tour, vyhrál 8. etapu. Jako jediný má dva triumfy

Mark Cavendish to dokázal! Ovládl 5. etapu letošní Tour a překonal rekord v počtu vítězných etap • ČTK / AP / Daniel Cole

Mark Cavendish to dokázal! Ovládl 5. etapu letošní Tour a překonal rekord v počtu vítězných etap • ČTK / AP / Daniel Cole

Mark Cavendish to dokázal! Ovládl 5. etapu letošní Tour a překonal rekord v počtu vítězných etap • ČTK / AP / Jerome Delay

Mark Cavendish to dokázal! Ovládl 5. etapu letošní Tour a překonal rekord v počtu vítězných etap • ČTK / AP / Thomas Samson

Mark Cavendish to dokázal! Ovládl 5. etapu letošní Tour a překonal rekord v počtu vítězných etap • ČTK / AP / Daniel Cole

Mark Cavendish to dokázal! Ovládl 5. etapu letošní Tour a překonal rekord v počtu vítězných etap • ČTK / AP / Daniel Cole

Mark Cavendish to dokázal! Ovládl 5. etapu letošní Tour a překonal rekord v počtu vítězných etap • ČTK / AP / Thomas Samson

Eritrejský cyklista Biniam Girmay vyhrál na Tour de France hromadný spurt v 8. etapě do Colombey a jako první letos oslavil druhý triumf. Navíc si pojistil zelený trikot pro lídra bodovací soutěže. Průběžné pořadí dál vede dvojnásobný slovinský šampion Tadej Pogačar o 33 sekund před belgickým vítězem páteční časovky Remcem Evenepoelem. Jeho pomocník do hor Jan Hirt dorazil do cíle mezi posledními s odstupem téměř devíti minut.