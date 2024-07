První dvojnásobný vítěz na Tour: Afričan převálcoval loňského suveréna

Převýšení 2400 metrů, které museli cyklisté v 8. etapě zdolat, naznačovalo, že tentokrát by se mohl dočkat zase po nějaké době únik. Jenže v tomto ohledu byl už samotný úvod tohoto dne pro fanouška zklamáním. Před peloton se vypravila jen trojice závodníků, z nich jeden byl zcela očekávaný. Jonas Abrahamsen se vydal sbírat další body do vrchařské soutěže, jichž bylo v sobotu k dispozici sedm.

Jenže dalšími dvěma byli týmoví parťáci z EF Education-EasyPost Stefan Bissegger, který byl ještě unavený po páteční časovce, a Neilson Powless. Ani on se ale zjevně necítil na souboj o etapové prvenství. A tak se ještě po nějaké době pokusili z pelotonu vystřelit Alberto Bettiol, a za ním zavěšený Ben Healy. Jenže své kolegy v úniku nedostihli a i ti se 152 km před cílem rozhodli, že už vepředu jet nechtějí, a zpomalili.

Abrahamsen měl nejprve pěkný náskok okolo šesti minut, jenže bylo jasné, že ve chvíli, kdy se peloton rozhodne pořádně šlápnout do pedálů, svého soupeře dojede.

Velký vliv na podobu této etapy mělo jistě i odstoupení Madse Pedersena. Pro něj by byla tato trať jako dělaná, jenže následky pádu z 5. etapy mu nedovolily pokračovat v závodu. „Pořád mě hodně bolí rameno, takže tam asi nebude úplně všechno v pořádku. Podstoupím další vyšetření a uvidíme,“ snažil se s úsměvem na tváři vysvětlovat Pedersen, ale zklamání na něm bylo viditelné.

Třicet kilometrů před cílem peloton dostihl jediného uprchlíka a vše se chystalo na hromadný dojezd. Cíl byl v mírném kopci, což ne všichni sprinteři mají rádi. Kdo to ovšem miluje, to je Biniam Girmay. Na kontě má už jednu vyhranou etapu, navíc je prvním Afričanem tmavé pleti, který obléká zelený dres pro lídra bodovací soutěže. A to mu dodává velké sebevědomí.

„Tyhle dojezdy preferuji. Když je to po úplné rovině, pravověrní sprinteři jsou rychlejší. Do kopce mi to sedí, jsem lehčí. Ale co předvedli moji týmoví kolegové, to bylo neuvěřitelné. Kvůli počasí jsem se necítil v začátku nejlépe, ale pak už to bylo příjemnější a předvedl jsem nejlepší sprint,“ radoval se Eritrejec, který ani tentokrát nezapomněl poděkovat bohu a své rodině.

Jeho převaha v kopci byla viditelná. Zatímco Jasperu Philipsenovi, loňskému suverénovi, už docházela síla v nohou, Girmay držel stále velký výkon a Belgičana převálcoval.

I jeho však už pořádně bolely nohy. „Do posledního kilometru jsme najeli rychle, pak to začalo stoupat, nohy už začaly bolet. Ale věděl jsem, že ostatní prožívají něco podobného, že i oni budou na limitu. Moji týmoví kolegové je všechny unavili a mě pak čekal pěkný souboj s Philipsenem,“ dodal muž v zeleném.

„Je skvělé vyhrát v tomto dresu, jsem na to velmi pyšný. Přijel jsem vyhrát jednu etapu, a teď mám další a zelený dres. Myslím, že už mám splněno, jsem strašně šťastný a budu tak pokračovat až do Nice,“ zářil Girmay.

V neděli se ale i on musí pořádně soustředit. Na programu je totiž etapa se čtrnácti úseky po bílém štěrku mezi vinicemi. Stěžejní bude pro hlavní favority zejména v tom, aby v ní neudělali zásadní chybu a nepřipravili se o šanci na celkové pódium.

Cyklistický závod Tour de France - 8. etapa: Semur - Colombey (183,4 km):

1. Girmay (Erit./Intermarché-Wanty) 4:04:50, 2. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. De Lie (Belg./Lotto-Dstny), 4. Ackermann (Něm./Israel-Premier Tech), 5. Van den Berg (Niz./EF Education-EasyPost), 6. Gibbons (JAR/Lidl-Trek) všichni stejný čas, ...170. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -8:46.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) 31:21:13, 2. Evenepoel (Belg./Soudal- Quick Step) -33, 3. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -1:15, 4. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -1:36, 5. Ayuso (Šp./UAE Team Emirates) -2:16, 6. Almeida (Portug./UAE Team Emirates) -2:17, ...112. Hirt -1:14:29.