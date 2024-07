Ďábel Tadej! Vingegaard na útok neměl, Pogačar získal extrémní etapu

Victor Campenaerts jako by nevěřil, že právě vyhrál etapu na Tour de France • ČTK / AP / Dario Belingheri

Dlouhé extrémní kopce, vysoká nadmořská výška. Mělo to být to, co mělo nejlépe svědčit Jonasi Vingegaardovi. Obhájce posledních dvou triumfů měl právě tady útočit, aby se pokusil dostat žlutý dres na své tělo. Jenže výsledkem je opak a zklamání dánského hrdiny. Na ostré tempo Pogačarových kolegů odpověď nenašel, naopak další ze svých ataků předvedl Slovinec a dojel si už pro čtvrtou výhru na letošní Tour de France. K tomu získal další 1:52 minuty ke svému náskoku.