Tour de France ONLINE: předposlední etapa, Pogačar si jde užít, šance na únik

Victor Campenaerts jako by nevěřil, že právě vyhrál etapu na Tour de France • ČTK / AP / Dario Belingheri

Victor Campenaerts jako by nevěřil, že právě vyhrál etapu na Tour de France • ČTK / AP / Dario Belingheri

Jonas Vingegaard a Remco Evenepoel přijíždějí do cíle páteční etapy • ČTK / AP / Daniel Cole

O vítězi Tour de France 2024 už nikdo nepochybuje, o žlutý dres by Tadeje Pogačara mohla připravit už jen nějaká nepředvídatelná tragédie. V dnešní předposlední 20. etapě bude hájit více než pětiminutový náskok a jak prohlásil po včerejším prakticky korunovačním triumfu, chce si ji hlavně užít. Otevírá se tak šance pro únik, kdo ji využije? Startuje se před druhou hodinou, etapu sledujte v podrobné ONLINE reportáži na iSport.cz!

Profil 20. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

Cyklisté už sice nepojedou v tak náročné nadmořské výšce, ale zase jim přibude ještě jeden obtížný kopec. Nejnáročnější bude Turini (1607 m n. m.), a to hlavně svou délkou skoro 21 kilometrů. Jinak nejde až o tak prudké stoupání, průměr má 5,7 %, který se na konci jeho první třetiny ještě zmírní.

OČIMA VOJTĚCHA ŘEPY

„Jestli bude Tour opět natáčet Netflix, tak v této etapě bude hodně scén typu: Za tohle nejsem placený. Protože profil je, jako když si kreslí dítě hory. Čtyři vrcholky a nic mezi tím. Hore kopcom, dole svahom, nic jiného. A všechno jsou to delší kopce. 10, 21, 7,5, 16 km, to je skoro 55 kilometrů jenom do kopce, což je strašné kvantum na dvacátý den Tour. U sprinterů bude hodně pracovat hlava a doufám, že neuvidíme moc odstoupení, nebo že sprinteři nestihnou časový limit.“

KUDY SE JEDE

Col de la Couillole, aneb 1678 metrů vysoký horský alpský průsmyk. Výchozími místy jsou obce Beuil a Saint-Sauveur-sur-Tinée. Z druhého bodu je příjezdová cesta dlouhá 16,1 kilometrů, má průměrný sklon 7,2 % a přes 14 serpentin. Západní příjezdovka z obce Beuil čítá přes 28 kilometrů s průměrným sklonem 4,7 %.