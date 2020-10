Hirt o prvním týdnu Vuelty: Bude to náročné, nic tak těžkého jsem nezažil

Jede svou šestou Grand Tour, na samotné Vueltě statuje podruhé. Při své preméře ve Španělsku v roce 2018 pomáhal Jan Hirt lídrovi Astany Miguelu Ángelovi Lópezovi, který skončil třetí. Nyní ale v týmu CCC, který se na konci sezony rozpadne, pojede spíš každý sám na sebe. Navíc druhá půlka sezony prý českému vrchaři nikdy moc nesvědčila. Sám je tak zvědavý, co předvede on a také co si pro závodníky přichystá počasí.

Vueltu jede teď podruhé. Co vám nejvíc utkvělo v hlavě z vaší první účasti?

„Asi večeře po Vueltě.“ (směje se)

A ze samotného závodu?

„Když Lópezovi spadl na začátku etapy řetěz a museli jsme ho tam hodně dlouho dotahovat zpátky. Což nebylo úplně snadné, protože ještě nebyl vytvořený únik, takže se jelo celkem ostré tempo. Byla to taková blbá situace zrovna, klasicky u něj. To bylo myslím v první polovině závodu. Celkově tam skončil potom třetí.“

Loni jste touhle dobou končil sezonu, letos teprve startuje skoro třítýdenní etapový závod. Může to nějak ovlivnit výkony, nebo tím, že se pořádně začínalo až v srpnu, tak ani tolik ne?

„Mně osobně nikdy druhá půlka sezony nešla, nepamatuju si, že bych tam byl někdy dobrý. Takže mně ani normální, ani tenhle termín Vuelty moc nesvědčí. Z mého pohledu to asi nebude úplně ideální.“

I u ostatních mohou být už teď výkony horší, právě proto, že už je sezona dlouhá?

„Určitě se najde někdo, kdo bude dobrej, bude mít výbornou formu, bude se snažit a bude chtít něco dokázat. Ale bude tady i dost lidí, kteří budou odevzdaní, jsou tady spíš z povinnosti.“

Co očekáváte na Vueltě ze své strany?

„Moc dobře se necítím, takže kdyby se něco povedlo, bylo by to pro mě hodně příjemné překvapení.“

Dobře jste se necítil už ani v tréninku?

„Přesně tak. Takže proto nečekám, že by to tady mělo být nějak dobré.“

Na Giru byly teď největší obavy z počasí v Alpách. Jak to může vypadat už tuto neděli v Pyrenejích a poté v horách ve Španělsku?

„Asi vyloženě teplo nebude, že bychom jeli v krátkém rukávu ve výšce. Ale můžeme mít štěstí a celou Vueltu objet, jak je naplánovaná. Ale také třeba ne, bude škaredě, mohou se pak měnit etapy. Těžko odhadovat. Je podzim, takže může být úplně cokoliv, je to nevyzpytatelné.“

Podzim v Pyrenejích ale prý tak špatný nebývá, třeba v Andoře, kde žijete. Jaké jsou vaše zkušenosti?

„Na Vueltu jsem přijel z Andorry, a tam někdy i dva dny v kuse sněžilo. Jsou to hory a je podzim. Takže může za den napadnout 50 centimetrů sněhu, nebo může být i ve výšce 2000 metrů třeba 12 stupňů.“

Stejně jako na Tour de France je i nyní na Vueltě jen jedna časovka. Vy právě tuto disciplínu úplně nemusíte. Jste tedy rád, že nejsou tři jako třeba na Giru?

„Ono na druhou stranu časovka je relativně lehčí den, méně stresový, rychleji to uteče, takže by to byl volnější den navíc. Sice to není moje disciplína, ale je to takový psychicky relaxační den. Takže z tohoto důvodu by nebylo špatný mít víc časovek.“

První týden na Vueltě je prý nejnáročnější na Grand Tour od druhé světové války. Můžete jeho náročnost potvrdit alespoň ze svých pěti zkušeností s těmito závody?

„První etapa je těžká, což většinou nebývá, nezažil jsem to nikdy, že by byla tak těžká hned úvodní etapa. Takže určitě celý týden bude těžký. Jestli od druhé světové války, to nevím, já jsem se narodil skoro padesát let po válce, a zpětně jsem si to nedohledával. (směje se) Každopádně to bude hodně těžký týden, z toho, co jsem jel já. Uvidíme, jakým se pojede tempem, ale z hlediska profilu jsem určitě nikdy tak těžký první týden nezažil.“

Když si připomene váš program po Tour de France, hned týden po ní jste jel mistrovství světa. Jak náročné to bylo?

„Obecně myslím, že většina lidí měla v tom, že předtím objela Tour, spíš výhodu. Měli jsme kvalitní kilometry v nohou a to se do závodu hodilo. I v popředí byla většina lidí z Tour.“

A konkrétně ve vašem případě to bylo jak? Skončil jste na 59. místě.

„Pro mě asi taky, ale mně trať neseděla. K tomu jsem tam udělal i nějaké stravovací chyby a v jednom momentu mi úplně došlo. Nevyšlo mi to, stejně jako více méně celá letošní pozdní sezona.“

Poté jste jel poprvé v kariéře ardenské klasiky Valonský šíp a Lutych - Bastogne - Lutych. To bylo proto, abyste měl víc závodních dní?

„Nevím, po Tour nám poslali program, kdo co pojede, a já jsem tam měl tyhle závody. Nebylo to tak, že bych si o ně vyloženě řekl, nebo že bych je vyloženě nechtěl jet. Bylo hodně programů najednou. Jelo se Giro, k tomu tyhle klasiky a BinckBank Tour, takže ani lidí nebylo tolik, takže každý musel jet něco.“

Jak se vám v Ardenách líbilo?

„Čekal jsem, že to bude horší. Není to nic, po čem bych toužil, ale ani to nebylo nic hrozného. Relativně fajn závody, na to, že jsou v Belgii.“

Jak pak vypadala vaše příprava na Vueltu?

„Z Lutychu jsem letěl do Andorry, kde jsem toho ale moc nenatrénoval. Počasí bylo docela chladné, plus jsem to vzal spíš jako takový aktivní odpočinek s pár tréninky. Nejsem si jistý, jestli by mi prospělo teď něco tréninkově dohánět. Závodní blok, který jsem měl, byl docela těžký, takže teď uvidím. Třeba mi pomůže, že jsem si trochu odpočinul a nebude to úplně špatné. Nebo už je letos hotovo. To se uvidí.“

Co opatření na Vueltě spojená s COVIDem? Je to podobné jako na Toru de France, nebo se v něčem liší?

„Rozdílem bylo třeba to, že nebyla týmová prezentace. Ale jinak mi přijde, že je to na všech závodech stejné, mají to nějak nastavené a tak to funguje.“

Můžete popsat, jak přesně to funguje?

„Test musíme udělat, ještě než přijedeme na závody, v rozmezí 6-4 dny před startem. Pak přijedeme na závod, a děláme už na místě další test.“

Než jsou výsledky, tak jste normálně s týmem v hotelu?

„Výsledky prvního testu znáte, na ten druhý čekáte. Ale jinak to funguje třeba ještě tak, že jsme s někým na pokoji, společně máme jednoho maséra, asi kdyby to někdo měl, ať je to jen mezi těmi třemi.“

Prý ještě dvakrát denně vyplňujete týmový zdravotní dotazník a v momentu, kdy vyplníte nějaký příznak, už vám klepe doktor na dveře?

„To je pravda. Ráno a večer asi týden před závodem to máme vyplňovat, plus pak samozřejmě během celého závodu. Ale nikdy jsem tam žádný příznak nedal, tak nevím, jak to pak funguje.“

Věříte, že se letošní Vuelta odjede celá?

„Mohla by se odjet, ale nemusí. To nikdo neví. Ani vlády jednotlivých zemí neví, co bude zítra, zda se nezpřísní opatření. Nebo jestli tady bude někdo pozitivní. Zasáhnout do toho může počasí, když by byla nějaká pohroma a třeba sněžilo v kuse několik dnů.“

Jak se těšíte na Tourmalet? Loni jste říkal, že tyto francouzské kopce neznáte, to platí pořád?

„Pořád ho neznám, nikdy jsem na něm nebyl. Před ním jsou ještě dva kopce, tak uvidíme. Celá etapa se jede relativně vysoko, tak uvidíme, co počasí. Ale bude to ještě v tomhle týdnu, tak teoreticky by se odjet mohla. A jak se těším? Když bych se cítil dobře, tak se na Tourmalet budu těšit hodně. Ale s tím, jak se cítím zrovna teď, se na něj úplně netěším.“

Může se váš pocit zlepšit během prvních závodních dní, že se rozjedete?

„Teoreticky může, prakticky těžko.“