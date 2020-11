Carapaz útočil, Roglič před vyvrcholením Vuelty udržel těsný náskok

Poslední horský test o délce 178,2 km z města Segueros na Alto de La Covatilla vyhrál po sólovém úniku Francouz David Gaudu a připsal si druhé vítězství na letošní Vueltě.

Loňský vítěz Gira d'Italia Carapaz při posledním pokusu stáhnout manko 45 sekund v průběžném pořadí na Rogliče zaútočil tři kilometry před cílem ve stoupání a začal na lídra získávat náskok. Roglič na největšího rivala nestačil, ale z posledních sil vedení uhájil. Nedopustil tak, aby v předposlední etapě ztratil celkový triumf stejně jako na zářijové Tour de France, kdy ho v rozhodující časovce předčil krajan Tadej Pogačar.

Bývalý skokan na lyžích Roglič na letošní Vueltě vyhrál čtyři etapy a potvrdil, že je mužem pro velké závody. Ze svých pěti posledních startů na Grand Tour od roku 2018 bude mít dvě první místa, jedno druhé, jedno třetí a jedno čtvrté.

„Vždycky je dobře, když jsou závěry vzrušující, ale já věděl, že když si pojedu svoje tempo, tak by to mělo stačit. Neměl jsem to po celou dobu pod kontrolou, ale musíte si prostě odvést svou práci. Konec byl dobrý. Jsem strašně šťastný, je to skvělý způsob, jak završit sezonu,“ uvedl Roglič.

Dnešní etapu měli jednatřicetiletý lídr a jeho stáj Jumbo-Visma dlouho pod kontrolou a diktovali tempo. O čtyři roky mladší Carapaz si však schoval všechny síly na závěrečný útok při výstupu do horského střediska La Covatilla a nebyl daleko od úspěchu. Rogličův náskok v jeden moment virtuálně stáhl zhruba na 18 sekund, ale víc už nedokázal.

Lídr týmu Ineos Grenadiers Carapaz dojel do cíle osmý s odstupem 2:35 minuty za vítězem, devátý byl Brit Hugh Carthy a desátý Roglič. Carthy ve vyrovnaném celkovém pořadí skončí třetí 47 sekund za Slovincem, Gaudu se díky dnešní výhře posunul na celkovou osmou pozici.

Český vrchař Jan Hirt dokončil etapu na 82. místě s téměř půlhodinovým odstupem, Zdeněk Štybar obsadil 111. pozici. V celkovém pořadí je Hirt na 57. příčce, Štybar na začátku druhé stovky.

Nedělní 18. etapa do Madridu měří 139,6 km a bude se v ní bojovat pouze o spurtérské vítězství. Závod byl oproti tradiční délce zkrácen o tři etapy, neboť z něj kvůli změně termínu způsobenému koronavirovou pandemií vypadly úvodní etapy v Nizozemsku. Původně se Vuelta měla jet na přelomu srpna a září.

Cyklistický závod Vuelta - 17. etapa (Sequeros - Alto de La Covatilla, 178,2 km):

1. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) 4:54:32, 2. Mäder (Švýc./NTT) -28, 3. I. Izagirre (Šp./Astana), 4. De La Cruz (Šp./SAE Team Emirates) oba -1:05, 5. Donovan (Brit./Sunweb), 6. Storer (Austr./Sunweb) oba -1:53, 7. G. Martin (Fr./Cofidis) -2:23, 8. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) -2:35, 9. Carthy (Brit./EF Pro Cycling) -2:50, 10. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -2:56.

Průběžné pořadí: 1. Roglič 69:17:59, 2. Carapaz -24, 3. Carthy -47, 4. D. Martin (Ir./Israel Start-Up Nation) -2:43, 5. Mas (Šp./Movistar) -3:36, 6. Poels (Niz./Bahrajn-McLaren) -7:16, 7. De La Cruz -7:35, 8. Gaudu -7:45, 9. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe) -8:15, 10. Valverde (Šp./Movistar) -9:34.