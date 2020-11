Osudný okamžik 400 m před cílem. Jsem zklamaný i šťastný, řekl Štybar

Primož Roglič se vrátil do čela Vuelty! Po triumfu na 10. etapě těsně vede nad Richardem Carapazem • twitter.com

Slíbil, že se v těchto dnech o něco pokusí. Zdeněk Štybar využil hned první příležitosti, kdy to šlo, a ve 14. etapě Vuelty se probojoval do úniku. Z něj si nakonec dojel pro třetí místo, čímž vyrovnal své nejlepší umístění z minulého roku. Ve čtvrtek bude mít další šanci na své druhé vítězství na španělské Grand Tour. Snad i dost sil. „Byl jsem trochu na limitu, ale když jsme vyjeli nahoru a viděl jsem i na ostatních, že toho mají dost, dodalo mi to sebevědomí,“ líčil Čech.