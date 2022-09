Roglič doráží na lídra. Královskou etapu ovládl Arensman, Evenepoel dál červený

Víkendové teploty na jihu Španělska byly vysoké. Ale nejen kvůli nim se dost zapotil aktuální vedoucí muž Vuelty Remco Evenepoel. V sobotu si totiž vybral horší den, čehož hned využil Roglič, který na něj dorážel i dnes. Prozatím to stačilo na snížení ztráty na 1:34 minuty. „Neztratil jsem ale zase tak moc, uvidíme, co přijde dál,“ vyhlížel Belgičan volný den a závěrečný týden španělské Grand Tour. Čas získali i další muži z Top10.

SIERRA NEVADA/PRAHA – Právě k tomuto víkendu mířily zraky cyklistů závodících na letošní Vueltě a Espaňa. Těžké hory na jihu Španělska měly prověřit, zda je dosavadní lídr průběžné klasifikace Remco Evenepoel v tuto chvíli opravdu neporazitelný. A také zda roste forma jeho největších soupeřů, hlavně pak Primože Rogliče, jenž útočí na čtvrté vítězství na španělské Grand Tour v řadě.

Odpovědi na tyto otázky jsou hlavně po královské etapě s dojezdem v Sierra Nevadě známé, ne však jednoznačné. Co tedy nejtěžší hory ukázaly?

Pro mnohé cyklisty, ale také fanoušky je hlavní zprávou, že Evenepoelova neporazitelnost byla jen zdánlivá. Už ve čtvrteční etapě, při které ho měl jeho tým Quick-Step Alpha Vinyl hlavně v pořádku dopravit do cíle, se ukázala malá trhlinka. Během etapy v zatáčce muži v červeném podklouzlo kolo a skončil na zemi. Vyvázl sice jen s drobnými odřeninami a naraženinami, jak ale přiznal, trochu ho to přece jen poznamenalo.

„Pořád trošku cítím pád, mám lehce ztuhlý sval. Takže jsem rád, že přijde volný den,“ prohlásil po nedělní etapě.

Přitom před sobotou říkal, že pádem nijak poznamenaný není. Soupeře to ale nijak neodradilo a hlavně celek Jumbo-Visma s Rogličem v čele se to rozhodl otestovat. Nic jiného jim totiž ani nezbývalo.

A útok vyšel. V menším pohoří severně od Sierra Nevady se v závěrečném stoupání čtyři kilometry před cílem Slovinec zvedl ze sedla a začal se Evenepoelovi vzdalovat. A lídr Vuelty na to poprvé nedokázal reagovat. Výsledkem bylo snížení Belgičanova náskoku o 52 sekund na 1:49 minuty.

„Určitě to byl pěkný den, ale všichni víme, jak to je. Někdy vyhrajete, jindy lehce prohrajete. Doufejme, že tento trend bude pokračovat,“ prohlásil v sobotu Roglič neutrálně, jak bývá jeho zvykem.

Tentokrát už to byl trochu jiný příběh. Stoupání na Sierra Nevadu bylo náročnější a ani trojnásobný vítěz Vuelty nebyl v takové pohodě. „Nakonec jsem to ale nějak překonal. Neměl jsem nejlepší nohy a bohužel jsem nebyl schopen zaútočit dřív. Přesto mám radost z dalšího stažení Remcova náskoku. Naštěstí je v pondělí odpočinkový den. Všichni už se na něj těšíme. Teď jsem byl schopen udělat další krok k mému velkému cíli, kterým je být v červeném dresu v Madridu,“ zhodnotil pro týmový web Roglič.

Evenepoel si musí být vědom, že jeho náskok už není tak pohodlný, ale jako správný závodník to na sobě nedává znát. „Toto byl můj první dojezd v tak velké nadmořské výšce, takže myslím, že jsem to zvládl docela dobře,“ prohlásil jezdec, který však v této oblasti v létě strávil nějaký čas na tréninkovém kempu.

Teď už ale vyhlíží závěrečný týden. „Bude to zase jiná část příběhu. Stoupání už nebudou tak těžká, jako byla tento víkend. V sobotu jsem měl celkem špatný den, neděle už byla lepší a neztratil jsem skoro žádný čas,“ sumarizoval Evenepoel.

Do závěrečného týdne má před Rogličem výhodu 1:34 minuty. Je to dost, nebo málo? To se uvidí až v následujících dnech. V potaz by však měl mladý belgický klenot brát i jiné závodníky než jen Rogliče. Dnes ukázal sílu v horách Enric Mas, který je za Evenepoelem 2:01 minuty.

Další souboje se pak odehrávají o Top 10. Díky vítězství se do ní propracoval také Thymen Arensman. Nizozemský cyklista týmu DSM si připsal životní výhru. Blízko ní byl už v květnu na italském Giru, kde ho však nakonec porazil český vrchař Jan Hirt. Toho se tentokrát bát nemusel, protože na Vueltě kvůli covidu už nezávodí. Starosti mu chvíli dělal Marc Soler, kterého sedm kilometrů před cílem dojel. „Nejdřív to vypadalo, že na mě čeká, je to tak dobrý závodník. Ale pak jsem trochu zrychlil a on mi nestačil. Když jsem byl sám, pořád mě v rádiu povzbuzoval sportovní ředitel a naštěstí to stačilo,“ přiblížil pak s úsměvem.

Vuelta - 15. etapa (Martos - Monachil, 148,1 km).

1. Arensman (Niz./DSM) 4:17:17, 2. Mas (Šp./Movistar) -1:23, 3. López (Kol./Astana-Qazaqstan) -1:25, 4. Vine (Austr./Alpecin-Deceuninck) -1:30, 5. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 6. O'Connor (Austr./AG2R-Citroën) oba -1:44, 7. Ayuso (Šp./SAE Emirates), 8. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe), 9. Meintjes (JAR/Intermarché-Wanty-Gobert) všichni -1:55, 10. Evenepoel (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) -1:59, ...55. Řepa (ČR/Kern Pharma) -18:53.



Průběžné pořadí: 1. Evenepoel 56:40:49, 2. Roglič -1:34, 3. Mas -2:01, 4. Ayuso -4:49, 5. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -5:16, 6. López -5:24, 7. Almeida (Portug./SAE Emirates) -7:00, 8. Arensman -7:05, 9. O'Connor -8:57, 10. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) -11:36.