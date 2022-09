Evenepoel hrdinou Belgie. Na Vueltě vybojoval triumf po 44 letech!

Dojel do cíle 20. etapy Vuelty a Espaňa, slezl z kola, sundal brýle a zabořil obličej do dlaní. Remco Evenepoel se neubránil a v podobě slz z něj vystříkly všechny emoce, které se v něm za tento závod, hlavně pak jeho druhou polovinu, nahromadily. Bylo už jasné, že o den později v Madridu, při západu slunce, převezme ocenění a červený dres pro letošního celkového vítěze španělské Grand Tour.

„Byl jsem před touto etapou vystresovaný, špatně jsem spal. Teď jsem šťastný, že jsem vyhrál Vueltu,“ soukal ze sebe v sobotu mladík, který byl viditelně v tranzu.

V pouhých 22 letech se mu povedlo to, co jinému Belgičanovi naposledy před 44 lety. Tehdy triumfoval na italském Giru Johan de Muynck. Od té doby země, kde je cyklistika téměř náboženstvím, na Grand Tours strádala. Proto už když Remco válcoval své soupeře v juniorských závodech a následně přešel v devatenácti letech do nejpopulárnějšího belgického týmu, jej začali v Belgii nazývat novým Merckxem. Co nastane nyní, si asi umí představit pouze ti, kdo delší dobu žijí v této zemi.

Jak toho dosáhl? Evenepoel se poprvé do červeného dresu lídra Vuelty oblékl po 5. etapě, a už ho nikomu dalšímu nepůjčil. V prvním týdnu z něj vysvlékl Primože Rogliče. Právě ten se až do poslední chvíle nevzdával myšlenky stát se prvním cyklistou, který tento španělský závod ovládne čtyřikrát v řadě. Zda by se mu to povedlo, se už nikdy nedozvíme kvůli jeho pádu v závěru šestnáctého závodního dne, po kterém zdrcený Slovinec odstoupil. Enric Mas, který se posunul na druhou příčku průběžné klasifikace, už však ztrácel příliš mnoho času na to, aby Evenepoela výrazně ohrozil. Ale rozhodně se nevzdával a nic nedal Belgičanovi zadarmo.

„Říct, že Vuelta byla po odstoupení Rogliče jednodušší, by nebyla pravda,“ přiznal celkový vítěz.

Už i dvojnásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar se nechal slyšet, že se těší na budoucí souboje s Evenepoelem. Ten se zařadil do skupiny mladých jezdců, kteří si to na poli Grand Tour umí rozdat. V dalších letech by tak na nich měli figurovat Pogačar, Jonas Vingegaard, ale i objevy této Vuelty Juan Ayuso a také další Španěl Carlos Rodríguez. Jak to bude s Evenepoelem, který je skvělý i v klasikách? Jen pro připomenutí, letos Remco ovládl monument Lutych - Bastogne - Lutych a letní Klasiku San Sebastian.

„Je otázka, jak to po tomto mém vítězství bude dál, budeme to muset vyřešit. Mohl bych kombinovat klasiky i Grand Tours, ale budu muset sezonu rozdělit na dvě části – se zaměřením na klasiky a poté na Grand Tour,“ zamyslel se Evenepoel na sobotní tiskové konferenci.

Jasné je, že tým Soudal-Quick Step, jak se bude od příštího roku jmenovat, se na celková pořadí zaměřit chce a proto třeba i posiluje vrchařskou sestavu, kterou rozšíří Jan Hirt.