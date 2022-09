Dohra Rogličova konce. Z pádu obvinil soupeře, ten se brání: Jel jsem čistě

Pád v cílové rovince 16. etapy definitivně zhatil možnost Primože Rogliče zapsat se do dějin a stát se prvním cyklistou, který by čtyřikrát v řadě ovládl španělskou Vueltu. Kvůli bolestivým odřeninám a dost možná i zlomené psychice už Slovinec další den na start nenastoupil. Po třech dnech se pak vyjádřil, že za jeho pád může soupeř Fred Wright. Toho se ale zastává jeho tým. Co prozradilo video?

Mnozí se v tuto chvíli shodují: Primož Roglič, ačkoliv má velký respekt soupeřů i fanoušků, to tentokrát se svým soudem přehnal. O co jde? Celá věc se týká Slovincova pádu v úplném závěru 16. etapy. Tam se Roglič, který se stále nevzdával naděje na čtvrté celkové vítězství na španělské Vueltě, snažil ukrojit další sekundy z náskoku muže v červeném Remca Evenepoela.

Jenže k jeho útoku se přidali i čtyři zdatní sprinteři. Mezi nimi lídr bodovací soutěže Mads Pedersen z týmu Trek-Segafredo, který sprint vyhrál, ale třeba i „věčně druhý“ na této Grand Tour Fred Wright z celku Bahrain-Victorious. A právě toho Roglič ve svém vyjádření na týmovém webu obvinil ze svého pádu.

„Tohle nebylo v pořádku. Nemělo se to stát. Lidé to přešli rychle, jako by se nic nestalo. Pro mě to ale neplatí. Toto není cesta, kterou bych chtěl, aby se náš sport ubíral, a chci to dát najevo,“ začal Roglič své vyjádření.

„Po nehodě mi chvíli trvalo, než jsem se s tím srovnal. Ptal jsem se sám sebe: Jak je to možné? Můj závěr je, že to, jak k nehodě došlo, je nepřijatelné. Ne každý to viděl správně. Pád nebyl způsoben špatnou silnicí nebo nedostatkem bezpečnosti, ale chováním jezdce. Nemám oči vzadu. Jinak bych jel víc do strany. Wright přijel zezadu a vytrhl mi řídítka z rukou, než jsem si cokoliv uvědomil,“ popsal incident ze svého pohledu.

Za Wrighta, který na Vueltě stále pokračuje, se v pátek nejprve vyjádřil jeho tým. „Stojíme za Fredem. Jsme přesvědčeni, že šlo o běžný závodní incident. Bohužel pády jsou součástí našeho sportu a tento není ani první, ani poslední, i přes to, že závodníci dělají vše pro to, aby se takovým situacím vyhnuli. Záznamy ze závodu to potvrzují: náš jezdec se ve sprintu nevychýlil ze své dráhy.“

V prohlášení celku Bahrain-Victorius také zaznělo, že v případě, kdy má tým pochybnosti, má to řešit okamžitě s traťovými komisaři, a ne s odstupem několika dní prostřednictvím online vyjádření.

Pozdě večer pak své vyjádření na Twitteru vydal také sám britský závodník, jenž nejprve poděkoval týmovým kolegům za skvělý výkon, po kterém si připsal další druhou příčku ve sprintu.

„Po etapě jsem byl plný emocí, a pak, když jsem přišel do autobusu, jsem viděl prohlášení týmu Jumbo-Visma. Byl to opravdu šok a jsem docela zklamaný. S týmem jsme se teď večer znovu podívali na videa a upřímně říkám, že si nejsem vědom žádné své chyby. Byla to prostě závodní nehoda. Primož je úžasný závodník a jeho odstoupení je obrovskou ztrátou pro celý závod. Naprosto chápu, že musí být strašně zklamaný. Jsem si jistý, že brzy bude zase zářit v dalších závodech.“

Ze záznamů, které dávaly k dispozici televize, toho příliš vidět nebylo. Pouze to, že Roglič se za Pedersena a spol. vracel z levé strany. Videa, která se objevila na sociálních sítích od diváků, ale spíš potvrzují tvrzení Wrighta a jeho týmu.