Obhájce Vuelty zuřil: Nejsme opice v cirkuse! Neviděli jsme ani ho…

Z italského Gira musel odstoupit kvůli covidu a teď se zase na obhájci červeného trikotu „vyřádili“ organizátoři Vuelty. I proto byly v cíli úvodní týmové časovky letošní španělské Grand Tour v sobotu k vidění obrázky, jak Remco Evenepoel projíždí cílovou páskou rozčilený a emotivně gestikuluje rukou směrem k nebi. „Bylo to extrémně nebezpečné,“ nadával na dálku pořadatelům. Co se mu nelíbilo?

Nebyly to rovné podmínky pro všechny. Zatímco první stáje vyjíždějící na trať sobotní úvodní etapy Vuelty a España kolem sedmé večer projížděly cílem ještě za světla, Remco Evenepoel se svými parťáky včetně Jana Hirta z celku Soudal-Quick Step až ve 20:19, když už se výrazně stmívalo.

Do toho jeli všichni v ulicích Barcelony týmovou časovku dlouho 14,8 km po mokré silnici, protože před startem přišla průtrž a i během ní stále pršelo, což mělo za následek i několik nepříjemných pádů. Třeba tým Ineos Grenadiers už první den ztratil jednoho ze svých osmi závodníků, když po karambolu v první zatáčce už nebyl schopný znovu nasednout Laurens de Plus.

Zatímco vítězný celek DSM-firmenich vyrážel na trať jako druhý a až na déšť, který ale, i když v různé intenzitě, provázel všechny, měl relativně dobrou viditelnost. To Soudal-Quick Step projížděl velkou částí trati už za tmy, při umělém osvětlení.

A i když je Evenepoel známý tím, že se nechá celkem snadno vytočit občas i věcmi, nad kterými kroutí divák hlavou, tentokrát se asi mohl jen málokdo divit.

„Bylo směšné mít týmovou časovku v této tmě. Neviděli jsme ani hov.., silnice byla nebezpečná a plná vody. Nejsme cvičené opice v cirkuse,“ rozčiloval se i před novináři mladý Belgičan. Ten je vedle Jonase Vingegaarda, Primože Rogliče, Gerainta Thomase či Juana Ayusa jedním z hlavních favoritů na celkové vítězství. V sobotu si ale z velkých jmen vedl nejlépe Španěl Enric Mas.

„I vy, hoši, potřebujete světlo na svých kamerách, což jednoznačně potvrzuje, že je tma. Takže si asi dovedete představit, jaké to je sedět na kole, dostávat sprchu vody do obličeje a nevidět na metr před sebe,“ dodal ještě Evenepoel při rozhovorech.

Obhájce loňského titulu také poukázal na to, že ve velmi technické časovce neměl nikdo z velkých týmů chuť riskovat, aby favorité spadli hned v první z 21 etap, a tak městem v kluzkých zatáčkách projížděli mnohem obezřetněji, což se projevilo na výsledcích týmové časovky.

„Určitě si přečtu hodně kritických komentářů na to, co tady teď říkám. Ale zkuste si řídit auto jedoucí 200 km/h na dálnici v úplné tmě bez světel. Měli jsme celý den na to, abychom časovku odjeli, celý den čekáme a pak jedeme za tmy,“ byl naštvaný čerstvý mistr světa v individuálním chronometru.

„Nebylo třeba tuto etapu rušit,“ řekl na závěr a s ironií přidal: „Pořadatelé ale měli vědět, že v noci a večer může být tma.“

Dnes Vuelta pokračuje už klasickou etapou z Matara do Barcelony.