Kuss o 26 sekund ovládl 6. etapu Vuelty. Novým lídrem je mladík Martinez

Člen týmu Groupama-FDJ Martinez se dostal do čela Vuelty ve věku 20 let a 51 dnů. Překonal španělskou legendu Miguela Induraina, jemuž bylo v roce 1985 rovněž dvacet let, ale 283 dnů. Dosavadní lídr Belgičan Remco Evenepoel v závěrečném stoupání nestačil a z první příčky se úřadující mistr světa v časovce propadl na devátou pozici. Na Martineze má odstup 2:47 minuty.

Kuss zaútočil v kopci tři kilometry před cílem a s téměř půlminutovým náskokem oslavil druhý individuální triumf na Vueltě v kariéře. Za dnešním hrdinou z týmu Jumbo Visma a Martinezem skončil třetí po 183,5 kilometrech další Francouz Romain Bardet následován domácími Španěly Mikelem Landou a Marcem Solerem.

V pátek čeká cyklisty rovinatá etapa z Utielu do Olivy měřící 188,8 km. Favoritem pro spurt je Australan Kaden Groves, jenž může v 78. ročníku vyhrát třetí etapu. Vuelta skončí po 21 etapách 17. září v Madridu.

Cyklistický závod Vuelta - 6. etapa (La Vall d'Uixó - Pico del Buitre, 183,5 km):

1. Kuss (USA/Jumbo-Visma) 4:27:29, 2. Martinez (Fr./Groupama-FDJ) -26, 3. Bardet (Fr./dsm-firmenich) -31, 4. Landa (Šp./Bahrajn Victorious), 5. Soler (Šp./SAE Team Emirates) oba -46, 6. Poels (Niz./Bahrajn Victorious) -1:03, ...46. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -10:31, 122. Schlegel (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -26:27.

Průběžné pořadí: 1. Martinez 21:40:35, 2. Kuss -8, 3. Soler -51, 4. Poels -1:41, 5. Cras (Belg./TotalEnergies) -1:48, 6. Landa -1:58, ...37. Hirt -15:34, 80. Schlegel -37:05.