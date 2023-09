V časovce překvapil Kuss, Vingegaard zklamal. Rozhodovat budou až hory

Někteří za sebou měli poměrně bláznivý přelet před volným pondělkem, kdy se peloton stěhoval z jihu podstatně víc na sever Španělska. „Na hotel jsme dorazili někdy ve tři ráno, protože naše letadlo kvůli špatnému počasí nemohlo přistát. Nejdřív jsme hodinu kroužili nad letištěm a pak to pilot musel vzít do Madridu,“ popisoval v pondělí deníku Sport napínavé chvíle Michal Schlegel, jeden z dvojice Čechů na Vueltě.

Na výkonech v úterní časovce se to ale nijak nepodepsalo. Zhruba hodinu po startu prvního cyklisty vyrazil na trať jeden ze žhavých kandidátů na etapové vítězství Filippo Ganna. Ten měl co vracet jednomu z největších favoritů Remcu Evenepoelovi, jenž ho porazil na letošním MS a do časovky tak vjel v duhovém trikotu.

Nešlo však zdaleka o bitvu těchto dvou, na třítýdenních etapových podnicích hraje souboj s chronometrem úplně jinou roli. Původně se o něm mluvilo jako o dni, který by měl hodně napovědět. Nyní ale víme, že velké hvězdy více méně potvrdily své skvělé časovkářské dovednosti a teprve v těžkých horách přijdou zajímavé bitvy.

Rozdělme si muže z Top 10 před časovkou do několika kategorií.

Zklamání. Mladík Lenny Martinez, který dva dny vezl červený dres a před časovkou byl průběžně třetí, potřebuju tuto disciplínu ještě hodně vypilovat. Patřilo mu v ní totiž až 30. místo se ztrátou na vítěze 2:29 minuty. Mikel Landa, jenž uzavíral Top 5, má časovku dlouhodobě slabší, ale teď kvůli tomu opustil elitní desítku. Ani Enric Mas zlepšení neukázal a posunul se z osmé na devátou příčku.

Také od Jonase Vingegaarda po jeho nadpozemském výkonu na Tour de France mnozí čekali lepší výkon. Rovinatá časovka mu ale nesedla tolik jako ta kopcovitá ve Francii. I když v etapě uzavíral první desítku, v průběžné klasifikaci ztratil víc než minutu na Evenepoela.

Standardně dobrý výkon. Do této kategorie můžeme rozhodně zařadit vítěze etapy Filippa Gannu. Tato časovka byla někdejšímu mistrovi světa téměř ušitá na míru. „Jsem velmi šťastný, po Giru jsem chtěl vyhrát etapu na Grand Tour. Taky jsem měl jako cíl MS, pak jsme se snažili znovu připravit i na Vueltu. Trať tady mi vyhovovala, měli jsme i štěstí s počasím,“ připomněl Ital i domácí Giro, ze kterého musel ještě v prvním závodním bloku odstoupit kvůli covidu.

Jeho výhra je zadostiučiněním také pro tým Ineos Grenadiers, jejichž lídr Geraint Thomas z pořadí vypadl i vinou pádu, navíc přišli o dalšího muže útočícího na pódium Thymena Arensmana a hned v úvodní týmové časovce o Laurense de Pluse.

Jízdu, která se od nich tak nějak čekala, předvedli také Evenepoel a Primož Roglič. Belgičan chtěl sice ovládnout etapu, ale na výkon Ganny v úterý nestačil. „Neměl jsem úplně nejlepší časovkářské nohy, po deseti minutách jsem měl těžší chvilku. Něco jsem ztratil na Filippa, ale je to skvělý závodník, který si to zaslouží. V celkovém pořadí jsem rád za odstupy, které tam teď jsou,“ prozradil Evenepoel.

Ke zmiňovaným odstupům patří třeba ten na Rogliče, na kterého získal 20 sekund. A ačkoliv se červený dres nepřevlékal, podařilo se mu stáhnout náskok Seppa Kusse na 1:09 minuty. „Myslím, že Kuss zajel opravdu dobrou časovku. Neztratil moc, takže asi bychom to měli považovat za trojici lídrů Jumbo-Visma. Ale bude to ještě dlouhá Vuelta a bude tady spousta možností, musíme budovat pozici,“ dodal obhájce loňského vítězství.

Překvapení. Tady už jednoho muže napověděl Evenepoel. I když Kuss letos na podnicích Grand Tour zajížděl standardně dobré výkony. Na Tour dojel na 14. místě 3:40 minuty za svým lídrem, ovšem tam i Tadej Pogačar ztratil minutu a půl a Wout van Aert téměř tři minuty. A na Giru mu patřilo dokonce 6. místo se ztrátou 1:05 na Rogliče.

„Jet časovku v červeném bylo trošku jiné, ale cítil jsem se docela uvolněný. Je to teprve 10. etapa a před námi je ještě dlouhý závod. Takže jsem rád, že jsem startoval v červeném, teď mě nikdo ani nepředjel, když jsem vyjížděl poslední,“ žertoval Američan s německými kořeny žijící v Andoře. Na vítěze ztratil 1:29 minuty.

Nad své obvyklé poměry zajel také domácí Marc Soler, který se díky tomu dál drží na průběžně druhé příčce. Také jeho parťák z UAE Team Emirates Juan Ayuso předvedl oproti loňsku zlepšení, stejně jako další člen této sestavy Joao Almeida.

Vuelta v číslech

10. etapa (individuální časovka 25,8 km ve Valladolidu): 1. Ganna (It./Ineos Grenadiers) 27:39, 2. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step) -16, 3. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -36, 4. Almeida (Portug./UAE Team Emirates) -50, 5. Vlasov (Rus./Bora-hansgrohe) -52, 6. Cattaneo (It./Soudal-Quick Step) -1:09, ...122. SCHLEGEL (Caja Rural-Seguros RGA) -4:34, 136. HIRT (Soudal-Quick Step) -4:51.

Průběžné pořadí: 1. Kuss (USA/Jumbo-Visma) 35:52:38, 2. Soler (Šp./UAE Team Emirates) -26, 3. Evenepoel -1:09, 4. Roglič -1:36, 5. Martinez (Fr./Groupama-FDJ) -2:02, 6. Almeida -2:16, 7. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -2:22, 8. Ayuso (Šp./ UAE Team Emirates) -2:25, 9. Mas (Šp./Movistar) -2:50, 10. Vlasov -3:14 ...37. HIRT -35:35, 104. SCHLEGEL -1:19:46.

Češi v akci

JAN HIRT

Soudal-Quick Step

V etapě: 136. místo

Ztráta na vítěze: 4:51 min.

Průběžné pořadí: 37.

Ztráta na lídra: 35:35 min.

MICHAL SCHLEGEL

Caja Rural-Seguros RGA

V etapě: 122.

Ztráta na vítěze: 4:34 min.

Průběžné pořadí: 104.

Ztráta na lídra: 1:19:46 hod.