Nechte vyhrát Seppa! Fandové i experti kritizovali Rogliče a Vingegaarda

Pomohl on jim, tak zase pomůžou oni jemu. S touto solidárností počítali fanoušci a také experti v případě trojice z Jumbo-Visma: Sepp Kuss, Primož Roglič a Jonas Vingegaard. Jenže ve středu se to nestalo, muž v červeném Kuss zůstal v tvrdém kopci sám, zatímco zbylí dva jeli pro vítězství. To se příznivcům sympatického Američana ani trochu nelíbilo a na sociálních sítích jim dali co proto. Ve čtvrtek už byla situace zcela jiná a lídr Vuelty měl dva prvotřídní domestiky.

Řadě cyklistických fanoušků byl sympatický už dřív a obdivovali jeho mimořádné schopnosti v horách. Jiní objevili kouzlo Seppa Kusse až při letošní španělské Vueltě, kde se po osmé etapě oblékl do červeného trikotu vedoucího muže závodu. A k překvapení mnohých v něm zůstává i nadále.

Po každé etapě rozdává úsměvy na všechny strany, v rozhovorech se vždy vytasí s nějakou vtipnou hláškou. Není se čemu divit, že ačkoliv celek Jumbo-Visma přijel do Španělska pro třetí letošní grandtourový triumf hlavně s dvojicí Primož Roglič a Jonas Vingegaard, slyší teď nizozemská sestava ze všech stran: Nechte vyhrát Seppa!

Hlavně po středeční etapě na brutální Angliru si fanoušci na sociálních sítích ani experti ve svých vyjádřeních nebrali příliš servítky.

„Ztratil jsem respekt vůči Jumbo-Visma. Absolutní nedostatek respektu vůči Seppu Kussovi.“ V podobném znění bylo hned několik příspěvků.

Další zase hlásily: „Sepp Kuss by si měl najít nové angažmá.“

Co lidem tolik vadilo? V etapě na Angliru byla v závěrečných dvou kilometrech vepředu jen trojice z Jumba, o něco dál pak Mikel Landa z Bahrain-Victorious a pak chvíli nikdo. V momentu, kdy Kuss začal prožívat horší okamžiky, na něj ale ani Roglič, ani Vingegaard nepočkali a jeli dál za etapovým triumfem. Ten si připsal Slovinec, který navíc ještě v rozhovoru prohlásil: „Věděl jsem, že Sepp má problémy, říkal, že je mu divně. Ale v takhle prudkém stoupání jede každý, jak umí. Řekl jsem mu: Bojuj a udržíš červený dres.“

Kuss bojoval, cílem projel 19 sekund za Rogličem a Vingegaardem. Díky tomu Dán snížil ztrátu na svého kolegu v průběžné klasifikaci na pouhých 8 sekund. „Byl bych hrozně rád, kdyby Sepp Vueltu vyhrál,“ hlásil ale v cíli dvojnásobný vítěz Tour de France. I když o den dřív zase zaútočil na vítězství v etapě on sám a výrazně se ke Kussovi přiblížil.

Tým Jumbo-Visma se po Angliru hájil tím, že všichni tři dostali svolení útočit na etapové prvenství. Celou situaci ale kritizovala také řada odborníků. Třeba expert Eurosportu Adam Blythe se pustil do Rogliče.

„Je to tak neloajální, neuctivé po tom, co všechno Sepp Kuss pro něj udělal za celou jeho kariéru, kdy ho zachránil v mnoha situacích. Možná by bez Seppa ani nevyhrál všechny své Grand Tours. Viděli jsme momenty, kdy ho vrátil zpět na pozici, ale zapomínáme na ty chvíle, kdy táhl vepředu, nastoloval tvrdé tempo, unavoval ostatní ve stoupáních.“

A ještě přidal výtku směřující přímo k oběma vítězům podniků Grand Tour. „Teď je tu jednou chvíle, kdy můžete změnit jeho život a vy nemáte vůči Seppu Kussovi respekt říct: To je za všechno, co jsi pro nás udělal, takže já a Jonas tě teď podpoříme.“

Kritika zřejmě měla efekt, protože v 18. etapě, poslední horské, už byl k vidění úplně jiný obrázek. V závěru dne s dojezdem na La Cruz de Linares, kdy se toto stoupání jelo hned dvakrát, právě pro Kusse kontrolovali nástupy soupeřů Vingegaard a za ním Roglič.

„V posledních dvou kolech jel fantasticky Jonas. Nastolil výborné tempo od startu stoupání, trošku jsem se bál, protože je opravdu silný a jeho tempo je rychlé, i když jede pomalu,“ smál se Kuss a dodal: „Jeli jsme spíš defenzivnější taktikou, na tom jsme se shodli před etapou.“

Také Vingegaard uznal Kussovy dřívější zásluhy. „Udělal pro nás opravdu hodně, takže já mu to rád oplatím, nejen dnes, ale i v sobotu. Je to opravdu těžká etapa, takže si musíme dát pozor,“ zmínil dánský cyklista 20. etapu, která bude dlouhá 207,8 km, a ačkoliv bude kopcovitá, ne horská, nastoupají během ní závodníci 4270 metrů. Jen pro představu, v té čtvrteční to bylo 4100 metrů.

„Madrid se blíží, v pátek je tam snazší etapa, ale pořád musíte být koncentrovaný. Sobotní je těžká, dlouhá, nebudou to ty nejtěžší hory, ale nic jednoduchého,“ upozornil i sám Kuss, který se stále nechce radovat předčasně.