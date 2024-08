Štybar má radost z mladíků: Je zase komu fandit. Můžou vyhrát monumenty?

Bývala léta v české cyklistice, kdy se fanoušek mohl těšit, že na velkých závodech bude o nejvyšší příčky bojovat hned několik Čechů. Kreuziger, König, Štybar. Na tato jména býval spoleh. Jenže poslední roky byly chudší, výsledky na podnicích Grand Tour dodával v podstatě jen Jan Hirt, občas zajel dobře časovku Josef Černý. Teď to však vypadá, že by to mohli změnit čeští mladíci, aktuálně se to na Vueltě daří Pavlu Bittnerovi a Mathiasi Vackovi. „Líbí se mi, jak oba jezdí, samozřejmě to sleduju. Je to skvělá zpráva pro naši cyklistiku,“ chválí české naděje v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz Zdeněk Štybar.

Pavel Bittner vybojoval svou první výhru na Grand Tour, v 21 letech těsně porazil Wouta van Aerta, ale také ryzího sprintera Kadena Grovese. Co to pro českého mladíka znamená?

„Je to úplně super, mám z toho radost. Je to skvělý start. Ale už bylo vidět, když vyhrál dvě etapy na Burgosu, že má formu. A hlavně mu to dodalo ohromné sebevědomí. A nejen jemu, ale i týmu. Takže myslím, že když pak řekl v autobuse, že se cítí dobře a že je to dobrý špurt na něj, tak mu i tým věřil, šli do toho a to mu hrozně pomohlo. Vždycky jsme říkali, že pro spurtéra je velmi důležité, aby vyhrál etapu, a pak je možné, že vyhraje ještě další dvě. Jakmile půjdou do sprintu, už tam jde s jinou hlavou, už si bude víc věřit. Tohle vítězství pro něj bylo hrozně důležité. A hlavně v Burgosu to byl takový ten start a teď doufám, že se mu bude dařit dál a že máme nového sprintera na nejvyšší úrovni.“

Pro něj je škoda, že letos Vuelta v Madridu nekončí sprintem, ale časovkou, že?

„To ano. Ale