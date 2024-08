Ještě na jaře měl Van Aert potíž s delší procházkou. Teď znovu vítězí

Jestliže se v této sezoně mluví o velké smůle týmu Visma-Lease a Bike, pak právě on byl tím, kdo ji odstartoval. Wout van Aert už několik let patří k hlavním hvězdám nizozemské sestavy. A tak když se v březnu těžce zranil, byla to nejen pro něj velká rána. Po návratu to ještě ani na Tour de France nebylo ono. Ovšem teď na španělské Vueltě už je to zase starý známý a hlavně vítězný WvA, který si poradí s mnoha terény.