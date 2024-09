Vacek na Vueltě překvapuje: A ještě se chci ukázat. O Češích už tady vědí

Nejprve olympijská premiéra s parádními výkony. A teď zažívá Mathias Vacek debut na cyklistické Grand Tour, kde už ukázal i světovým hvězdám, co se v něm skrývá a postupně vyplouvá na povrch. Na španělské Vueltě skončil dvakrát druhý a jednou čtvrtý. V úvodní časovce zaskočil celý svět a v té závěrečné v neděli v Madridu by to rád dotáhl. „Určitě už teď mám poslední etapu v hlavě, ale šance mohou být i dřív,“ nabádá dvaadvacetiletý Čech ke sledování Vuelty.

V prvním závodním bloku se cyklisté při Vueltě a Espaňa smažili v obrovských vedrech na jihu Španělska. Na severu země je to o dost lepší, ale zase je déšť o druhém volném dnu donutil sednout jen na trenažer. „Lepší je určitě jet na čerstvém vzduchu, dát si případně někde kávu. Ale nedá se nic dělat, občas se to musí zvládnout i takto. Vypadnout z toho úplně totiž nemá dobrý dopad na tělo, člověk musí být pořád v pohybu,“ přiblížil v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz Mathias Vacek zrovna ve chvíli, kdy masér dával do pořádku jeho tělo.

Teď už máte v nohou nejdelší závod své dosavadní kariéry a ještě šest dnů před sebou. Jak to zvládáte?

„Musím říct, že zatím panuje obrovská spokojenost. Zvládám to dost dobře. Rozhodně jsem s tím takto nepočítal. Už mám i pěkné výsledky a ještě není konec, budu bojovat o etapové vítězství, i když už nezbývá moc času. Ale zatím jsem spokojený a docela si to užívám.“

Volné dny se ale určitě hodily. Co jste během nich dělal?

„Vstával jsem většinou kolem desáté, o půl jedenácté. Když můžu spát dlouho, tak spím, protože je to nejdůležitější na Grand Tour co se týče regenerace. Každý závodník si dělá program podle sebe. Samozřejmě buď vyjížďka, nebo teď to byl trenažer. Pak masáže. Je důležité si odpočinout.“

Udělají vám kuchaři během volného dne něco dobrého, co jinak během závodu nemáte?

„Už v neděli jsme měli k večeři burger, to bylo příjemné zpestření. Protože většinou je před etapami, po etapách to samé. Tohle bylo super. Ale musím říct, že naši kuchaři se snaží dělat jídelníček co nejvíc pestrý, aby to bylo chutné a atraktivní pro závodníky. Abychom se nemuseli trápit tím, že nám něco nechutná, nebo už se do něčeho musíme nutit.“

Můžete si i říct, že už třeba nechcete těstoviny, a kuchaři vám vyjdou vstříc?

„Většinou dělají víc variant – rýži, těstoviny, brambory, takže si z toho můžeme vybrat, dát si, co chceme.“

Jedete svou první Grand Tour a už na ní dostáváte důvěru týmu jak v časovkách, tak ve sprintu. Jde tedy vaše angažmá v Lidl-Trek tak, jak jste si to přál?