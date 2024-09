Udržet se na kole? Rogličův problém i prokletí. Vuelta jako náplast na pády

Primož Roglič a favorit závodu? No když nespadne… Podobné věty zaznívaly před letošní Tour de France z mnoha stran. A nejen před nejslavnějším cyklistickým podnikem světa. Slovinský cyklista, bývalý skokan na lyžích, si totiž vysloužil dvojí pověst. Je to špičkový závodník na celková pořadí, současně mu však často dělá potíže udržet se na kole. A to bývá ten hlavní problém. Změní to teď na Vueltě?

Členem týmu Visma-Lease a Bike už sice není, přesto jako by se smolná aura tohoto celku letos držela i Primože Rogliče. Právě on přispěl k loňské suverenitě nizozemské sestavy. Ovládl hned tři týdenní etapové podniky, přidal triumf na Giro d´Italia a brousil si zuby i na čtvrtý červený trikot z Vuelty a Espaňa.

Ačkoliv i v minulém ročníku párkrát skončil na zemi, odnesl si z pádů, pro některé překvapivě, většinou jen lehké odřeniny, a tak byl i v závěru sezony při chuti. O to víc ho pak vytočilo rozhodnutí vedení týmu ve chvíli, kdy na prvních třech příčkách průběžného vedení Vuelty stáli Sepp Kuss, on a Jonas Vingegaard. Padl verdikt, že poté, co Roglič získal Giro, Vingegaard Tour, bude mít i třetí Grand Tour odlišného vítěze, tedy Kusse.

Nejen Roglič, ale i jeho manželka dali najevo nelibost, ovšem nic platné. Nebo ano? Přibližně měsíc po této menší roztržce uvnitř tehdejšího týmu Jumbo-Visma bylo potvrzeno to, o čem se už nějakou dobu šuškalo. Roglič přestoupil do celku Bora-hansgrohe, ačkoli měl u Nizozemců kontrakt platný ještě i na tuto sezonu.

Padal už na lyžích

Pro bývalého skokana na lyžích, jenž působení v zimním sportu ukončil po těžkém pádu z mamutího můstku v Planici, nedávalo angažmá v současné Vismě smysl. Stále se chtěl předvést i na Tour de France, ovšem tam je u žluto-černých jasným lídrem Vingegaard. Naopak německá Bora, nyní Red Bull-Bora-hansgrohe, hledala hvězdu na Starou dámu.

Ani změna působiště ale Rogliče smůly nezbavila. Na závodě Paříž-Nice to ještě nebylo ono, kondice v prvním závodu sezony rozhodně na vrcholu nebyla a skončil celkově desátý. Mnohem lepší to mělo být na Kolem Baskicka, kde se hned po úvodní časovce oblékl do dresu lídra týdenního etapáku. Jenže znovu dostál své pověsti.

První komplikace přišla hned ve třetí etapě, kde ve vysoké rychlosti nezvládl zatáčku a způsobil si značné odřeniny. Sice nastoupil, jenže 4. duben byl osudným řadě hvězd v čele s Vingegaardem a Remcem Evenepoelem, kteří po pádu ve sjezdu skončili v nemocnici. Slovinec odjížděl v týmovém autě, aby závod také opustil.

Další akcí sezony pro čtyřiatřicetiletého cyklistu byla tradiční generálka na Tour – Critérium du Dauphiné. A co myslíte? Hromadný pád, v němž Roglič nechyběl... S náplastmi přesto zvládl týdenní podnik vyhrát.

Prokletá Tour

Pokud se vám zdá, že snad není závod, v němž by Slovinec alespoň jednou neprojížděl cílem s roztrhaným dresem, pak letošní Tour de France tuto tezi jen potvrdila. Jde vůbec o nejsmolnější Rogličův závod. Startoval v něm zatím šestkrát a žádnou z posledních tří účastí nedotáhl až do cíle.

V roce 2021, kdy odstoupil po pádu, zafungovala jako následná náplast na bolístky z Tour španělská Vuelta. Na té totiž přidal své třetí vítězství a zahnal tím černé myšlenky ze sezony. O rok později opět opouštěl Grande Boucle předčasně, tentokrát se zlomeným obratlem. A také letošní Tour pokračovala v podobném duchu. Dvanáct etap a dost. A opět zlomenina obratle.

Vueltu si však nenechal ujít, i když do ní nastupoval se smíšenými pocity. „Rozhodně nejsem stoprocentně ve formě, záda pořád ještě trochu bolí, potřebuju čas. Každým týdnem se cítím lépe a lépe, takže na konci Vuelty už to bude dobré,“ hlásil se svým typickým humorem.

Ve čtvrté etapě, první s dojezdem na kopec, to rozhodně nevypadalo, že by cítil nějakou slabost, a na dva dny získal červený dres. V dalších těžších etapách ale přeci jen maličko ztrácel. Nicméně i s bolestí, která jej v závodech zjevně doprovází skoro celou cyklistickou kariéru, se umí prát.

A k tomu, aby získal vytoužený čtvrtý triumf na Vueltě, mu chybí kousek. Konkrétně na lídra Bena O´Connora ztrácí pouhých 5 sekund. Do konce zbývají dvě etapy s dojezdy na vrcholech těžkých stoupání, kde na Australana určitě zaútočí. V jeho prospěch navíc mluví i závěrečná časovka, v níž je z čelní pětice průběžného pořadí rozhodně nejsilnější.

Tak, Primoži, teď už „jen“ nespadnout!

Roglič v této sezoně