Famózní Roglič: konečně zaútočil a vzal si červený dres. Zbývají dvě etapy

Tady už nebylo na co čekat. Devatenáctá etapa španělské Vuelty, dojezd na pořádně těžkém kopci. Tak hurá na to. Primož Roglič ztrácel na lídra závodu pouhých pět sekund a tohle byl přesně jeho terén. Také hodně brzy ve stoupání jeho tým demonstroval, o co jim jde. Jejich útok vyšel, Slovinec předvedl skvělý výkon, ovládl etapu a zaslouženě se znovu oblékl do červeného dresu. Před druhým Benem O´Connorem má nyní náskok 1:54 minuty.